FC Barcelone : trois clubs volent à la rescousse de Memphis Depay

La saison avait si bien commencé... Lors de ses premières apparitions sous la tunique blaugrana, le Néerlandais avait mis tout le monde d'accord. Seulement, au fil que la saison avançait, pas aidé par les pépins physiques et la mauvaise dynamique de l'équipe, l'ancien de l'OL est rentré dans le rang. Cet hiver, on parlait même d'un départ, notamment parce qu'il n'aurait pas convaincu Xavi.

Et le quotidien Sport en rajoute une couche et confirme que l'avenir de la star des Pays-Bas devrait bien se situer loin de la Catalogne à partir de l'été prochain. Déjà, parce que le départ de Ronald Koeman et l'arrivée hivernale de joueurs comme Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang lui ferment les portes du onze. Le principal concerné est conscient qu'il sera très difficile de jouer.

La Serie A, l'option numéro 1

D'autant plus qu'il ne serait plus totalement à l'aise dans le système du Barça depuis que c'est Xavi qui décide de l'animation de l'équipe. Les deux parties semblent donc sur la même longueur d'onde au sujet de l'avenir de l'ancien Red Devil, et ce dernier espère que le Barça facilitera un départ cet été, lui qui avait fait de sacrés efforts financiers pour signer son contrat de deux ans l'été dernier.

Et une option prend de plus en plus d'ampleur : celle de rejoindre la Serie A. Le média catalan précise que c'est là où le joueur a le plus de prétendants, avec les deux clubs de Milan et la Juventus qui auraient déjà sondé Memphis Depay. Des options qui plaisent au joueur oranje, qui devrait donc faire ses valises d'ici quelques mois...