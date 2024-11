Luis Enrique assume la défaite contre le Bayern Munich

Place au match d’après pour le Paris Saint-Germain. Trois jours après la nouvelle défaite des Parisiens en Ligue des Champions contre le Bayern (1-0), Luis Enrique était en conférence de presse, à la veille de la réception de Nantes en Ligue 1. Questionné sur la prestation de ses joueurs en terre bavaroise, l’entraîneur ibérique a de nouveau pris la responsabilité de ce revers parisien.

« Je prends la responsabilité des défaites. Les victoires sont celles des joueurs. Quand il y a un problème, c’est moi le responsable parce que ce sont mes choix. Je responsabilise mes joueurs, mais je le fais dans le vestiaire, pas publiquement. Je les responsabilise en face-à-face, mais pas publiquement, ça n’a pas de sens. Très souvent, on ne comprend pas mes décisions, mais ça s’appuie sur plusieurs choses : ce n’est pas seulement bien joué au foot. Tout le monde ne peut pas jouer au Paris Saint-Germain. Il faut avoir du courage, des valeurs, ce sont des choses plus complexes. Combien de temps ça va durer ici ? Je ne sais pas, mais ça ne me pose pas de problème. Je suis là pour que l’équipe ait une identité », a-t-il affirmé en conférence de presse.

