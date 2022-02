L'agent de Laurent Koscielny tape du poing sur la table

Au rang des indésirables du côté des Girondins de Bordeaux, Laurent Koscielny (36 ans) a finalement trouvé un accord avec le club au scapulaire pour mettre fin à son contrat de joueur. Malgré tout, l'ancien Merlu continuera d'occuper un rôle «en lien avec sa carrière pour contribuer au développement des partenariats à l’international», a annoncé lundi soir le club bordelais. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Stéphane Courbis, son représentant, a cependant souhaité taper du poing sur la table, regrettant notamment les accusations faites à l'encontre du défenseur international français (51 sélections, 1 but).

«Laurent aide les Girondins de Bordeaux ! Ce n’est pas un secret, il aurait pu rester dans l’effectif du club... mais cela aurait empêché Bordeaux de recruter s'il était encore dans la masse salariale des Girondins, qui est encadrée et donc limitée. Donc quand la direction a décidé qu’il ne ferait plus partie de l’effectif, Laurent a accusé le coup, mais m’a dit de voir avec le club pour trouver une solution. Il reste à Bordeaux encore pendant quelques mois, dans un nouveau rôle», a tout d'abord déclaré l'agent du joueur avant d'ajouter : «les supporters ne doivent pas se faire de fausses idées ou croire de fausses informations. Il ne faut pas lui manquer de respect. Laurent n’est pas le responsable de la situation des Girondins de Bordeaux. Il est victime de cette situation, ce n'est pas pareil (...) Laurent est très touché. On remet en question son investissement, son hygiène de vie, son amour du football, son honnêteté. Il n’a pas encore décidé s’il allait mettre un terme à sa carrière. Il pourrait, pourquoi pas, rebondir dans un petit club cet été, pas forcément en Ligue 1 d’ailleurs. Et vous verrez à ce moment-là que ça ne sera pas un projet pour de l’argent». Le message est passé.