FC Barcelone : Pau Cubarsi donne rendez-vous au Real Madrid en finale de LDC

Cette saison, la Ligue des Champions nous offre beaucoup de divertissement. Alors que le nouveau format nous a déjà offert une phase régulière avec plusieurs rencontres haletantes, les rencontres à élimination directe sont également plus qu’intéressantes à suivre. Deuxième au classement de la saison régulière, le FC Barcelone n’a pas eu de mal à se défaire de Benfica en 8es de finale de la compétition. En quarts de finale, les Blaugranas affronteront le Borussia Dortmund, un adversaire en pleine crise qui ne devrait pas leur poser trop de problèmes. Écopant d’un carton rouge lors du match aller face aux Lisboètes, Pau Cubarsi n’a que très peu joué lors de la double confrontation face à Benfica. Revanchard, le jeune défenseur de 18 ans aura à cœur de se reprendre face au BVB en quarts. Interrogé par Mundo Deportivo, le jeune joueur formé à la Masia voit encore plus loin et a même donné rendez-vous au Real Madrid en finale du tournoi.

«Une finale Real-Barça ? Oui, bien sûr, je le signerais. Si nous faisons du bon travail, nous pouvons atteindre la finale. Et si nous sommes en finale, nous donnerons tout, quelle que soit l’équipe dans laquelle nous sommes. Et si c’est Madrid, ce serait une belle finale pour nous et pour tous les autres. Oui, Madrid fait toujours les choses bien. Nous nous en sortons bien également et je pense que nous pourrions nous rencontrer en finale car c’est une excellente équipe, et nous aussi, donc ce sera une superbe finale à regarder. Bien que oui, l’Atlético est également en Liga et peut également être compétitif. Madrid est l’un des meilleurs, tout comme le Barça. Il y a toujours eu cette rivalité. À tout moment, ils peuvent gagner ou nous pouvons gagner, mais ce serait une belle finale à regarder.» Pour rappel, le Real Madrid a difficilement passé l’Atlético de Madrid aux tirs au but en 8es et va affronter Arsenal en quarts puis éventuellement le PSG en demi-finale avant de potentiellement se frayer un chemin vers une hypothétique finale contre le Barça.