Lionel Messi, le mercato, la Superligue : les annonces fracassantes de Joan Laporta

Les mercatos passent et les problèmes restent. Pour le FC Barcelone, chaque fenêtre des transferts devient un véritable calvaire. L'été dernier, les dirigeants avaient remué ciel et terre afin d'offrir des recrues à Xavi. Ce, alors que le club était en proie à de grandes difficultés financières. Les pensionnaires du Camp Nou avaient d'ailleurs vendu des actifs afin de renflouer les caisses tout en essayant de gagner de l'argent avec des éléments indésirables. Cela avait marché notamment avec Coutinho (Aston Villa) et Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea).

Le Barça a deux épines dans le pied

Mais ils avaient échoué avec Memphis Depay et Frenkie de Jong. Malgré tout, le Barça a pu se renforcer avec Lewandowski, Christensen, Koundé, Kessié & cie. Cet hiver, les Blaugranas souhaitent encore apporter des retouches à l'effectif de Xavi afin de remporter la Liga et la Ligue Europa. Ainsi, Marca rappelle que les Culés veulent mettre la main sur un latéral droit puisqu'ils sont déçus d'Hector Bellerin, un pivot et un défenseur central, même si le coach barcelonais a déjà ce qu'il faut à ce poste. Pour contenter son coach, le club espagnol va donc devoir mettre la main au porte-monnaie.

Mais comme l'été dernier, Joan Laporta et ses équipes vont devoir faire avec des moyens très limités. Marca explique que la masse salariale du Barça va encore poser problème au mois de janvier. D'autant plus qu'avec la perte des revenus liés à une qualification en Ligue des Champions. Malgré le départ de Gerard Piqué, qui a renoncé à une grosse somme, les têtes pensantes barcelonaises vont encore compter leurs sous. Elles souhaitent négocier avec La Liga afin d'avoir une marge de manoeuvre en ce qui concerne les signatures hivernales.

Laporta évoque le mercato et Messi

Mais les Blaugranas doivent aussi faire face à un autre problème comme l'a rappelé Joan Laporta ce mardi. Ses propos sont relayés par la Cadena COPE. «Selon les règles du fair-play financier de la Liga, nous ne pouvons pas signer de joueurs en janvier. Nous essayons de convaincre la Liga d'être plus flexible et de nous permettre d'autres types d'interprétations (...) Nous cherchons à surmonter les facteurs qui affectent le fair-play financier pour pouvoir faire des signatures. En ce moment, nous sommes avec un FPF négatif qu'il faudrait compenser pour pouvoir signer.»

Marca indique que le Barça ne sait même pas s'il va pouvoir recruter cet hiver. La situation rend difficile toute opération car le FC Barcelone ne peut pas faire d'offres concrètes. Difficile d'imaginer un retour de Lionel Messi, libre l'été prochain. «Avec des joueurs comme Messi, la marque du Barça prend plus de force et c'est vrai qu'on l'identifie encore au Barça. On verra pour son retour, ce sont des choses compliquées. Il est au PSG et je n'aimerais pas le voir en pleine polémique avec eux. Non, je voudrais pas avoir une polémique par respect pour Messi et par respect pour le club».

Laporta fait de grandes annonces

Un club qui a d'autres chats à fouetter ! Le patron des Culés doit notamment gérer le dossier de la Superligue. «Il y aura un bonus d'un milliard d'euros pour les équipes fondatrices, mais il faut le préciser car la question est encore en discussion. Ce sont des sommes importantes, mais cette compétition va générer beaucoup d'argent. (..) L'avocat général sera généralement favorable aux promoteurs de la Superligue, mais cela ne servira à rien s'il n'y a pas de dialogue avec l'UEFA et une structure de co-gouvernance avec les clubs et l'UEFA au même niveau».