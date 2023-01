Myziane Maolida discute avec le Stade de Reims

Myziane Maolida est proche de faire son retour en Ligue 1. L’attaquant de 23 ans, formé par l’Olympique Lyonnais et passé par l’OGC Nice, avait rejoint la Bundesliga et le Herta Berlin, en 2021. Mais depuis le début de saison, Maolida n’a disputé que quatre rencontres, toutes compétitions confondues, et n’a inscrit qu’un seul but, en Coupe d’Allemagne.

Désireux de lui trouver un nouveau projet, le Herta Berlin a annoncé ce mardi que le numéro 11 s’est rendu en France afin de discuter avec le Stade de Reims, qui souhaite l’enrôler. Un joli coup que pourrait réaliser le club champenois.

