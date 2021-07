Mitchel Bakker va quitter le PSG !

Il faut dégraisser au PSG. Pour éviter d'avoir un effectif surchargé et pour alléger la masse salariale, afin d'éventuellement s'autoriser encore un ou deux gros coups sur le mercato. Beaucoup de joueurs sont concernés sur le départ. On pense à Rafinha, Herrera, Kehrer, Icardi ou encore Draxler. Mais c'est l'un des éléments les plus critiqués, et jugé parmi les moins talentueux de l'effectif, qui va partir avant tout ce beau linge.

En effet, selon le média néerlandais AD, Mitchel Bakker va quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre le Bayer Leverkusen ! Un contrat de 5 ans l'attend chez le 6e de la dernière Bundesliga, où évolue un ancien Parisien, Moussa Diaby. Le média néerlandais lance cette information avec assurance, certifiant que c'est bien aujourd'hui que le défenseur va signer son bail avec la formation allemande.

Moqué pour sa technique mais...

Pour Bakker, cela serait une belle porte de sortie, lui qui aura passé 2 saisons au PSG, après être arrivé libre de l'Ajax. Lors de la première, il a peu joué, se contentant de quelques apparitions en Coupe. Il a bénéficié de plus de temps de jeu, au gré de la grave blessure de Bernat et des absences régulières de Kurzawa, lors de la saison passée, avec 21 apparitions en Ligue 1 notamment.

Moqué pour sa maladresse technique, comparativement aux autres joueurs de l'effectif, le gaucher de 21 ans amenait pourtant une dimension athlétique intéressante à la défense parisienne. Son impact dans les duels a souvent fait du bien, mais cela restait insuffisant pour prétendre à une place de titulaire, à terme. Bakker tentera désormais de s'imposer dans un effectif moins pléthorique, au Bayer Leverkusen.