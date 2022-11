Brésil - Suisse : les compositions officielles

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce lundi avec la fin de la deuxième journée dans le groupe G. Le Brésil et la Suisse s'affrontent et le vainqueur peut déjà se qualifier en 1/8e de finale. Les Auriverdes s'articulent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker dans les cages derrière Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva et Alex Sandro. Le double pivot est composé de Fred et Casemiro. Seul en pointe, Richarlison est soutenu par Raphinha, Lucas Paqueta et Vinicius Junior.

La suite après cette publicité

De son côté, la Nati opte pour un 4-3-3 avec Yann Sommer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi et Ricardo Rodriguez constituent la défense. Remo Freuler, Fabian Rieder et Granit Xhaka se retrouvent dans l'entrejeu alors que Djibril Sow et Ruben Vargas prennent les couloirs auprès du buteur Breel Embolo.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Brésil : Alisson - Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Fred, Casemiro - Raphinha, Paqueta, Vinicius - Richarlison

Suisse : Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka, Rieder - Sow, Embolo, Vargas