Nabil Fékir livre ses vérités sur Hatem Ben Arfa et l’Algérie

Milieux offensifs, gauchers, formés à l’OL, internationaux français… Les similitudes sont nombreuses entre les profils de Nabil Fékir et Hatem Ben Arfa. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS, l’actuel joueur du Bétis Séville est revenu sur son admiration pour son aîné de 6 ans.

«La vérité c’est que lorsque j’étais enfant, je n’avais pas d’idoles mais j’aimais voir Hatem Ben Arfa, je ne sais pas si vous le connaissez, il a joué à Lyon. Mais j’ai toujours eu mon propre style », a confié l’ancien joueur de l’OL, avant d’évoquer le talent des joueurs d’origine algérienne en général : «il y a quelque chose de spécial. En Afrique, il y a beaucoup de talent. Nous sommes des gens du quartier et je pense que c’est assez perceptible. Tous les jours ou presque je sortais et ça m’a beaucoup aidé. Et puis, ben j’ai eu la chance de saisir ma chance à Lyon et d’avoir de bons entraîneurs aussi.»

