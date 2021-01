Les supporters lyonnais appellent à un rassemblement avant le derby

Dimanche, à l’occasion de la 21ème journée de Ligue 1, aura lieu le derby opposant l’AS Saint-Étienne à l’Olympique Lyonnais au stade Geoffroy-Guichard. Une rencontre de plus en plus déséquilibrée au fil des saisons. Ce week-end, les Verts, 16ème du championnat de France, à 4 points de la zone de relégation reçoivent leur voisin champion d’automne l’Olympique Lyonnais. Pourtant, malgré l’avantage sur le papier, un derby reste un derby et tout peut arriver, surtout à l’extérieur dans le Chaudron.

C’est pourquoi les deux principaux groupes de supporters lyonnais, les Bad Gones et Lyon 1950, ont appelé sur les réseaux sociaux à un rassemblement le matin du match, à 10h30, sur le parvis du Groupama Stadium, selon Le Progrès. Une façon surprenante de donner de la force à leur équipe, au vu du contexte sanitaire actuel.