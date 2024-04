PSG : la situation de Kylian Mbappé devient de plus en plus gênante !

Ce n’est sûrement pas le départ qu’auraient espéré les joueurs du PSG. En quarts de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, le club de la capitale n’a pas su vraiment dominer son rival catalan à domicile. Résultat des courses, la bande à Xavi s’est imposée grâce à un coup de casque d’Andreas Christensen et repart de la porte de Saint-Cloud avec un avantage au score (3-2) et au moral sur son adversaire. Malgré un sursaut d’orgueil sur lequel il faudra construire pour le match retour ce mardi, les coéquipiers de Vitinha n’ont pas su s’imposer techniquement durant 90 minutes et cela jette forcément un froid sur leurs espoirs de qualification à quelques encablures d’un match retour brûlant en Catalogne.

Autre raison de ne pas être serein : la terrible contre-performance de Kylian Mbappé. Inexistant dans le jeu, le Bondynois n’a pas su peser dans le jeu parisien et son match raté lui a valu la note de 3 sur notre site. Forcément, au vu de sa situation particulière depuis quelques semaines, il y a de quoi s’inquiéter sur le rendement de l’ancien Monégasque. Ne marquant qu’un but lors de ses six derniers matches, KM7 a souvent été baladé entre le banc et le terrain pour être remplacé ces dernières semaines. Il faut remonter trois ans en arrière pour retrouver une telle méforme de l’attaquant de 25 ans. Auteur d’un Euro 2021 compliqué avec les Bleus, Mbappé n’avait marqué qu’un but en huit rencontres entre septembre et octobre. Mais voilà, outre sa gestion parfois étrange, quelles sont les raisons de cette disette pour Mbappé ?

Isolé, peu connecté avec ses partenaires, remis en question

L’Equipe nous apprend à ce sujet que le joueur est de plus en plus isolé. Même s’il jouit toujours d’une importance auprès de ses coéquipiers, la relation qu’il entretient avec ses dirigeants est de plus en plus fraîche. En effet, un certain ressentiment de ces derniers à son égard serait palpable après des investissements menés cet été afin de le mettre dans les meilleures conditions et qui ne s’avèrent pas probants. La situation avec Luis Enrique est connue de tous : le tacticien ibérique considère désormais son meilleur buteur comme un joueur quelconque de l’effectif. Une situation qui ne permet pas à Mbappé d’être à l’aise. Toute cette situation se ressent forcément sur sa relation dans le jeu avec ses coéquipiers.

Ce mercredi, un constat était implacable. L’attaquant du PSG n’a pas semblé connecté avec ses partenaires. Un constat d’échec lorsque l’on sait l’importance pour lui d’être influent dans le jeu. Le quotidien nous explique que ce Mbappé moins recherché donne forcément place à un Mbappé moins influent. Conscient de cette situation, le futur joueur du Real Madrid compte bien se rattraper à Montjuïc mardi prochain. Alors qu’il a toujours confié qu’il aimait les grandes affiches, le joueur du Paris Saint-Germain serait agacé par le résultat face au Barça selon Le Parisien, mais il serait également animé par un fort esprit de revanche pour cette rencontre retour. S’il est apparu remonté dans le vestiaire, ses coéquipiers seraient conscients de sa détermination alors que le quotidien ajoute qu’il s’est rendu en Suisse pour se changer les idées en visitant à Genève le salon de la haute horlogerie Watch and Wonders. Reste à savoir si cela lui permettra désormais de remettre les pendules à l’heure mardi prochain à Barcelone.