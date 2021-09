Xherdan Shaqiri déjà sous le charme de l'OL et Moussa Dembélé

La suite après cette publicité

Ça y est, Xherdan Shaqiri (29 ans), une des recrues phares du mercato estival de l'Olympique Lyonnais, a disputé ses premières minutes sous le maillot de rhodanien face à Strasbourg (3-1, 5e journée de Ligue 1). Le temps pour le Suisse, arrivé de Liverpool contre un chèque de 6 M€ (+ 5 M€ de bonus), de réaliser 75 minutes de bonne facture (85% de passes réussies), de délivrer sa première passe décisive, à destination de Jason Denayer, et de jauger le niveau de sa nouvelle équipe.

«Nous avons commencé la saison doucement, mais, maintenant, nous avons trouvé la manière dont nous voulons jouer et nous nous sentons en confiance. Il y a beaucoup de qualité dans cette équipe de Lyon que nous sentons que nous pouvons réaliser de grandes choses cette saison. J’ai gagné des championnats, des Ligue des Champions et je suis là pour gagner plus de titres et aider l’équipe à avoir du succès», a-t-il confié au Daily Record en Écosse.

Ambitieux et confiant

Un de ses nouveaux partenaires lui a particulièrement tapé dans l'œil. «Pour moi, Moussa Dembélé (4 réalisations en Ligue 1 depuis le début de la saison, ndlr) est l'un des meilleurs attaquants en Europe. Je n'ai pas encore beaucoup joué avec lui, mais, à l'entraînement, j'ai déjà pu voir qu'il a toutes les qualités requises pour attaquant. Notre entente s'améliorera au fil des matches et je suis sûr que nous pouvons grandement aider l'équipe», a assuré l'international helvète (96 sélections, 26 réalisations), avant de se projeter sur le rendez-vous contre les Rangers en Europa League ce jeudi.

«On connaît les Rangers et leur stade et je ne pense pas qu’on peut s’attendre à une soirée tranquille. L’atmosphère sera intense, mais il ne serait pas juste de simplement parler de l’intensité de leurs fans. Les Rangers sont champions en titre, ils ont de belles qualités et ce sera un gros test pour nous. (...) Steven Gerrard montre là-bas qu'il est toujours un gagnant», a conclu l'ancien Red, déjà adopté et chouchouté par le public du Groupama Stadium. Pourvu que ça dure !