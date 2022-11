OM : c'est encore plus grave que prévu pour Amine Harit

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille et la sélection marocaine retiennent leur souffle. Sorti sur civière dimanche lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre l'AS Monaco (3-2), Amine Harit a été fauché par Axel Disasi, en fin de rencontre. Le milieu offensif marocain de 25 ans est sur le point d'être forfait pour la Coupe du monde et devrait être absent pendant un long moment avec l'Olympique de Marseille, alors qu'Igor Tudor comptait beaucoup sur lui ces dernières semaines.

Lundi, l'Olympique de Marseille a donné des nouvelles de son joueur via un communiqué : «Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains.»

Amine Harit va passer par la case opération

Mais selon les dernières révélations de L'Équipe, la blessure est considérée comme très sérieuse. Au moins un ligament aurait été totalement rompu. «Il va y avoir des diagnostics plus poussés, et les médecins vont se prononcer sur le fond et donner des informations mieux maîtrisées», est-il expliqué à l'OM. Amine Harit, soutenu par ses partenaires au moment de sa sortie à Louis II, devrait alors se faire opérer après ces nouveaux examens.

«Même en essayant de me mettre à sa place, je ne peux pas ressentir un centième de ce qu'il vit aujourd'hui. Et cela m'attriste profondément. Ceux qui ont regardé le match et l'action en question comprendront clairement qu'à aucun moment, je ne cherche à jouer autre chose que le ballon et c'est ce que j'ai fait», a d'ailleurs expliqué Axel Disasi, auteur du contact sur le Marocain. Prêté par Schalke 04 et acheté définitivement par l'OM au bout de quinze rencontres disputées, Amine Harit va manquer à l'OM ces prochains mois et au Maroc pendant le Mondial 2022.