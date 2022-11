L'OM donne des nouvelles d'Amine Harit

La suite après cette publicité

Sorti sur civière hier lors de la victoire 3-2 de l'Olympique de Marseille contre l'AS Monaco, Amine Harit a été fauché en plein vol après une bonne première partie de saison. Le milieu offensif marocain de 25 ans se retrouve forfait pour la Coupe du monde et devrait être absent pendant un long moment.

Justement, l'Olympique de Marseille a donné des nouvelles de son joueur via un communiqué ce lundi : «Amine Harit, blessé lors de la rencontre face à l’AS Monaco dimanche, souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. Le joueur va suivre un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Amine et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains.»