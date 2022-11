AS Monaco - OM : les Marseillais sous le choc après la blessure d’Amine Harit

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, la victoire de l’Olympique de Marseille au Stade Louis II contre l’AS Monaco (3-2) aurait pu être somptueuse. Elle a seulement été belle. Belle, car ils sont revenus de loin, mais aussi parce que tout a été arraché dans les ultimes secondes de la partie.

Seulement belle aussi parce qu’à la 62e minute, Amine Harit va au contact d’Axel Disasi. La suite, c’est le défenseur qui la raconte en zone mixte : « je prends le ballon et sur l’élan je sens qu’il y a un contact. Sur le moment, je ne vois rien, mais j’ai l’impression d’une béquille sur ma cuisse. J’espère qu’il va vite se rétablir ».

Guendouzi, Payet et Rongier dégoûtés pour Harit

Mais c’est loin d’être sûr. Il suffisait de voir les cris de douleurs et les quelques images de son genou que nous avons visionnées pour se rendre compte que c’est loin d’être une simple blessure et qu’il devrait évidemment rater la Coupe du monde qui va bientôt commencer au Qatar. David Friio, le directeur sportif, qui passait devant la zone mixte, expliquait que le meneur de jeu de l’OM, sorti sur civière, était en train de passer une IRM.

Justement, dans cette zone mixte, Valentin Rongier, le capitaine phocéen avant l’entrée de Payet, a expliqué ce qu’il a ressenti : « on est forcément très touchés, et on espère que ça ne sera pas trop sérieux… On a vu sans trop voir, et après on a cherché à le protéger. Lui semblait triste et inquiet. Maintenant, on attend. Je suis dégoûté, après, ça a été dur de se remettre dans le match ».

Matteo Guendouzi, lui aussi, faisait grise mine au micro de Prime Video : « La sortie d’Amine Harit ? Honnêtement, c’est très difficile. On sait ce qu’il y a derrière avec la Coupe du monde qui arrive. C’était un rêve pour lui. On est tous très peinés pour lui. J’espère de tout cœur qu’il va se rétablir le plus vite possible. C’est un joueur très important pour nous. Dès qu’il y a eu sa blessure, on a eu à cœur de le faire pour lui. C’est un mec avec une superbe mentalité ». Même son de cloche chez Dimitri Payet, qui ne voulait pas parler du match : « on ne va pas parler du match. Gagner ou perdre, c'est le quotidien. Il s'est passé quelque chose de grave. On a un copain qui passe des examens, on espère que ce sera le moins grave possible. On lui dédie cette victoire et on lui souhaite un prompt rétablissement. C'est très difficile parce qu'on savait où il allait demain ». Un rêve qui s’envole et des coéquipiers vraiment choqués…