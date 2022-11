AS Monaco - OM : les notes du match

La suite après cette publicité

Dernière rencontre de la 15ème journée de Ligue 1 avant la trêve internationale liée à la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), l'AS Monaco recevait Marseille au stade Louis II. Un beau duel de haut de tableau entre deux équipes qui pouvaient recoller au wagon de tête en cas de victoire. Respectivement 6ème et 7ème avec 27 points au compteur chacune avant le coup d'envoi de la rencontre, les deux formations espéraient prendre leur distance sur un concurrent direct aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. Le début de la partie était d'ailleurs très animé avec plusieurs situations chaudes. Les Marseillais se montraient dangereux à de nombreuses reprises mais Nuno Tavares frappait au-dessus du but alors qu'il était pourtant seul (2e) puis Mattéo Guendouzi, à reculons, ratait sa tête pourtant proche du but monégasque (9e) enfin Samuel Gigot et Jonathan Clauss voyaient leur tentative respective fuir le cadre d'Alexander Nübel (23e et 24e). De leur côté, les joueurs de Philippe Clément avaient deux occasions d'ouvrir le score mais la frappe de Youssouf Fofana passait de peu à côté (10e) et Kevin Volland perdait son duel face à Pau Lopez (30e).

Après toutes ces occasions, les coéquipiers de Valentin Rongier finissaient par trouver la faille sur coup franc. Après avoir obtenu la faute, Alexis Sanchez se chargeait de tirer et d'expédier le ballon dans la lucarne du gardien monégasque, tout simplement splendide (35e, 1-0). Juste avant la pause, les Monégasques obtenaient un pénalty à la suite de la faute de Leonardo Balerdi sur Krépin Diatta (42e). Wissam Ben Yedder répondait au Chilien, en égalisant d'une superbe panenka (45e, 1-1). Au retour des vestiaires, la rythme retombait légèrement. Le gardien marseillais devait quand même intervenir pour garder ses cages inviolées face à la frappe de Krépin Diatta (56e) puis sur une tête de Kévin Volland (65e). À noter, la sortie sur blessure d'Amine Harit, après un gros choc avec Axel Disasi (58e). Quelques minutes plus tard, l'attaquant allemand trompait finalement le portier espagnol après une passe en profondeur d'Alexandre Golovine (72e, 2-1). Mais les Marseillais ne se laissaient pas faire et trouvaient la ressource pour égaliser. Sur un centre de Cergiz Under, Dimitri Payet pouvait transmettre à Jordan Veretout dont la frappe terminait sa course au fond des filets adverses (83e, 2-2) et dans une fin de rencontre complètement folle, Dimitri Payet frappait fort, un coup franc contré par Sead Kolasinac pour donner la victoire aux siens (90e+5, 3-2). Avec ce résultat, les Marseillais progressent de deux petites places et terminent au pied du podium avant la trêve internationale. Les Monégasques, de leur côté, font du surplace.

L'homme du match : Veretout (7,5) : avec un fort taux de réussite dans son jeu de passe, Jordan Veretout n'est jamais parvenu à en délivrer orientées vers l'avant. Plus en retrait que son coéquipier du milieu de terrain, il a pourtant semblé en être la copie conforme. Mais, au contraire de ce dernier, il a finalement réussi à se montrer décisif, offrant le but de l'égalisation d'une frappe puissance à dix minutes du terme de la rencontre (83e). Un match réussi avant de s'envoler vers le Qatar, avec les Bleus.

AS Monaco

Nübel (4) : un match frustrant pour le portier monégasque qui a encaissé un coup franc magnifique de Sanchez et n'a rien pu faire sur l'égalisation de Veretout et le dernier but de Kolasinac. Car, à part cela, il n'a rien eu à faire étant donné que l'OM n'a cadré que trois tirs. Il réalisait néanmoins une sortie décisive en toute fin de match (90e+2).

Maripan (5) : un marquage beaucoup trop laxiste devant Guendouzi, qui a manqué sa tête (10e). Peu d'erreurs à signaler par la suite et trois interceptions réussies. Le Chilien a été assez rassurant ce dimanche soir et il a même réalisé quelques montées pour casser les lignes adverses. Un bon retour devant Mbemba à signaler (71e), mais un placement encore discutable sur l'égalisation de l'OM.

Disasi (4) : il était en retard derrière Tavares, mais la frappe du Portugais a fui le cadre (3e). Dans ce système en 3-5-2, Disasi, à l'instar de la charnière monégasque, ont eu beaucoup de mal en première période, notamment dans le placement. Mais heureusement pour l'ASM, la pression olympienne n'a pas durée et ils ont fait preuve de solidité au retour des vestiaires.

Badiashile (3) : à l'image de ses partenaires, il n'a pas été au mieux dans le placement, avec un marquage approximatif sur Gigot, au moment de sa frappe (24e). Bousculé par Sanchez, c'est lui qui est fautif sur le coup-franc transformé par le Chilien (37e). Dans cette défense à trois, il a été celui le plus en difficulté par l'attaque de l'OM et manquait encore son duel avec Veretout, qui a égalisé en fin de match, avant un mauvais marquage sur le but de Kolasinac. Un match manqué.

Henrique (4,5) : Un mauvais alignement qui a failli causer une ouverture du score de Tavares (3e). En difficulté dans ce rôle de piston, le Brésilien a vécu un début de match difficile contre Clauss. Mais après la pause, il était plus libéré et a un peu plus combiné avec ses partenaires d'attaques. Également trois centres tentés, qui n'ont rien donné.

Diatta (5,5) : très peu en vue dans ce rôle de piston, il a été bien bloqué en début de match par Balerdi. Mais sur sa seule incursion dans la surface, il provoque le penalty de l'égalisation. Plus en vue après la mi-temps, il a réussi à gagner 7 duels, grâce à sa technique. Remplacé par Vanderson (90e+5) .

Fofana (5) : avant d'aller disputer sa première Coupe du monde avec les Bleus, Fofana devait terminer en beauté contre l'OM. Rapidement, il a été en vue avec une frappe lointaine proche du cadre (9e), avant d'un peu disparaitre. Après la pause, il a été plus intéressant lorsque les Asémites ont eu le ballon et a même tenté une belle frappe, déviée par la défense (77e).

Camara (6) : malgré la domination du milieu de terrain marseillais, le Malien s'est montré intéressant en première période avec cinq récupérations dans sa moitié de terrain. Il a été le Monégasque le plus juste techniquement avec seulement trois ballons perdus. Après la pause, il a beaucoup aidé ses partenaires pour ressortir le ballon et a même été à l'origine des quelques situations dangereuses.

Golovin (6) : sa technique a permis à Monaco de se sortir d'une situation compliquée, car c'est lui qui délivre cette belle passe décisive pour Volland, après une belle prise de balle. En revanche, on aurait aimé plus le voir faire la différence quand Monaco était dans un temps faible, car ses passes longues ont souvent manqué de précision.

Volland (6,5) : aligné dans une position de numéro 10, l'Allemand a beaucoup cherché Ben Yedder et s'est montré remuant en début de rencontre. Il s'est offert la première frappe cadrée du match (30e). Avant de se frotter à Lopez de la tête (65e). Mais son bon match a été récompensé en remportant un beau face-à-face pour donner l'avantage à Monaco. Remplacé par Jakobs (90e+5)

Ben Yedder (6) : privé de ballon en début de match, il a transformé parfaitement le penalty d'une panenka pour égaliser (45e+1). L'international français n'a touché que 24 ballons ce dimanche soir, mais a donc été décisif sur son seul tir tenté de la soirée. Remplacé par Embolo (80e), qui n'a pas eu la moindre occasion à se procurer.

Olympique de Marseille