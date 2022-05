FC Lorient - OM : les notes du match

Trois jours après leur élimination en demies de Ligue Europa Conference, les Marseillais se déplaçaient sur la pelouse du Moustoir pour y défier Lorient ce dimanche à 17h05. Troisième au coup d'envoi, l'OM se présentait au Moustoir avec la ferme intention de reprendre la deuxième place à l'AS Monaco, vainqueur de Lille (2-1) en début de week-end. En face, les Merlus, pas encore sauvés, se devaient, quant à eux, de relever la tête après la claque reçue contre Rennes (0-5) et la défaite concédée face à Reims (1-2). Privé de Payet, Harit ou encore Milik, Jorge Sampaoli optait donc pour un 4-3-3 où Gerson et Under accompagnaient Bakambu, seul en pointe.

La suite après cette publicité

De son côté, Christophe Pelissier alignait un 5-3-2 avec Moffi et Laurienté sur le front de l'attaque. Maîtres des débats dès l'entame de cette rencontre, les Phocéens allaient pourtant vivre un premier coup dur avec la blessure de Bakambu, remplacé par Dieng au quart d'heure de jeu. Une perte imprévue qui n'empêchait pas l'OM de continuer à se montrer dangereux. Moment choisi par Dreyer pour débuter son festival. Auteur d'une parade décisive sur la tête de Gerson (22e), le dernier rempart lorientais se montrait ensuite héroïque face à Dieng et Gueye (26e) mais finissait logiquement par s'incliner. Sur un nouveau centre d'Under, Dieng, esseulé au second poteau, plaçait une reprise de l'extérieur du droit et lançait l'OM (0-1, 39e).

Des buts et des blessés...

Devant à la pause, les coéquipiers de Saliba ne tardaient pas à prendre le large au retour des vestiaires. Au terme d'une longue séquence collective, Guendouzi trompait Dreyer d'une frappe croisée du gauche (0-2, 48e). En contrôle, l'OM prenait même définitivement le large. Parfaitement trouvé par Dieng, Gerson poussait le ballon dans le but vide avant un nouveau coup dur pour les Phocéens. Blessés, Dieng et Gerson, protagonistes du troisième but, cédaient leur place et venaient s'ajouter à la (longue) liste des Marseillais touchés.

Malgré ces nombreux pépins physiques, les Phocéens gardaient tranquillement l'avantage et confirmaient leur impressionnant rendement loin des terres marseillaises (meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur). Avec cette large victoire ne souffrant d'aucune contestation possible (3-0), l'OM reprend donc la deuxième place à l'AS Monaco et réalise une belle opération avant le déplacement décisif à Rennes samedi prochain. Dix-septième, Lorient ne compte que trois longueurs d'avance sur l'ASSE, barragiste avec un match en retard, et reste en grand danger.

L'homme du match : Dieng (7,5). Le buteur sénégalais a failli ouvrir le score sur l'un de ses premiers ballons mais a été mis en échec par Dreyer (26e), avant de finalement battre le gardien breton sur le service d'Under (39e) pour inscrire sa 7e réalisation de la saison en championnat. Passeur sur le troisième but de Gerson, il a du également sortir sur blessure à la place de Luis Henrique (70e). Une entrée décisive pour l'ancien de Diambars, qui confirme sa belle saison en Ligue 1.

FC Lorient

Dreyer (5) : le portier français, qui disputait son 14e match de Ligue 1 cette saison était auteur de deux énormes parades sur la tête de Gerson (22e) puis sur la frappe de Dieng (26e) mais il était battu sur la seconde tentative de l'international sénégalais (39e), puis par Guendouzi et Gerson à bout portant en seconde période.

Mendes (3,5) : le défenseur central droit de la charnière à trois bretonne n'a pas réalisé une grosse performance face à l'OM. Battu par Gerson sur l'action menant au second but marseillais (48e), il était souvent en difficulté sur son côté lors des offensives adverses. En revanche il était plutôt propre dans ses transmissions.

Laporte (4,5) : dans la défense à trois des Merlus, l'ancien clermontois était auteur de nombreux dégagements défensifs pour soulager sa défense. Pas génial dans les duels (2/7) et dans l'anticipation, il aurait cependant pu égaliser avant la pause quand après s'être bien sorti du marquage il se retrouvait seul au point de penalty mais croisait trop sa tête sur corner (45+1e).

Morel (4) : face à l'un de ses anciens clubs, l'international malgache de 38 ans (13 sélections) a réalisé un match moyen. Il était auteur d'une erreur sur l'ouverture du score marseillaise : sous la pression d'Under il perdait un ballon dangereux aux abords de sa surface, laissant le Turc centrer parfaitement pour Dieng (39e). Perdant plus de la moitié de ses duels, il a cependant bloqué deux tirs comme celui dangereux de Gueye (26e).

Silva (5,5) : essayant d'être à la fois présent défensivement et offensivement dans son couloir droit, le Brésilien réalisait 2 interceptions, tentait une frappe de l'extérieur de la surface pour gagner un corner (45e) et était auteur de deux centres qui ne trouvaient cependant pas preneur. Remplacé par Ouattara (61e)

Le Fée (5) : le N°10 des Merlus a tenté des choses face au club phocéen. Auteur d'une passe clé, ainsi que de quelques centres et bons longs ballons, il était cependant souvent bien cadré par les joueurs marseillais (1/13 duels gagnés).

Lemoine (5) : le capitaine breton a réalisé un match dans l'engagement. Remportant, 4 de ses 8 duels, il était également auteur de nombreuses fautes (4), il était même averti pour celle sur Gueye (55e). Précis balle au pied il permettait à son bloc de ressortir. Remplacé par Monconduit (61e)

Abergel (4,5) : le joueur formé à l'OM a réalisé une prestation correcte. Pas toujours à l'aise dans les duels comme lorsqu'il se faisait prendre par le contrôle de Guendouzi dans la surface sur le but du milieu phocéen (48e), il était plus à l'aise balle au pied, avec une bonne réussite dans le jeu long. Remplacé par Innocent (74e).

Le Goff (5,5) : dans son couloir gauche, le Français était l'un des bretons les plus "en vue". Il ne s'est pas énormément montré offensivement, mis à part son accélération dans la surface depuis le côté gauche suivie d'uncentre en retrait, cependant il était très présent dans l'impact et les duels.

Moffi (4) : match compliqué pour l'avant-centre nigérian qui n'a touché que 12 ballons pendant son heure de jeu. Ne réalisant que 4 passes, il a cependant remporté la plus part de ses duels (3/4). Remplacé par Koné (61e).

Lauriente (5,5) : l'attaquant breton tentait offensivement mais il était souvent bien cadré par la défense olympienne. Auteur de deux passes clés, comme celle où, après avoir bien conservé le ballon sur son côté il changeait d'aile pour servir Silva qui tentait une frappe (45e), il n'a cependant pas réussi à impulser une remontée. Remplacé par Boisgard (74e).

Olympique de Marseille