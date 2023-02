Ligue Europa : Xavi et Erik ten Hag ont adoré le spectacle !

La suite après cette publicité

« A Nou Camp Classic ». Le Daily Mail ne s’y trompe pas, c’est un grand match qui s’est tenu dans le stade catalan ce jeudi, entre le FC Barcelone et Manchester United (2-2). Une affiche digne de la Ligue des Champions, et une rencontre à l’intensité folle, supérieure à celle aperçue lors des rencontres de mardi et mercredi soir. « Je pense que c’était un superbe match, avec deux équipes qui attaquaient. C’était du niveau Ligue des Champions, voire plus », a d’ailleurs jugé Erik ten Hag, l’entraîneur des Red Devils.

« A part peut-être 15 minutes en première période, on a dicté le tempo et on s’est créé beaucoup d’occasions. J’étais déçu à la pause, nous aurions dû être devant. On va devoir terminer le travail à Old Trafford », a-t-il assuré, se plaignant aussi de l’arbitrage pour une faute non sifflée sur Marcus Rashford en seconde période à l’entrée de la surface de réparation adverse.

À lire

Barça : Xavi pas fâché contre Raphinha

Xavi félicite Manchester United

Du côté espagnol aussi, on se plaint de l’arbitrage pour une main de Fred qui aurait pu être sifflée. Mais Xavi a, lui aussi, tenu à rendre hommage à la qualité de la rencontre, et donc de l’adversaire. « C’est une grande équipe. Les deux équipes ont eu des occasions. Nous, surtout, aurions pu marquer le but de la victoire. J’ai déjà dit que le match nul se déciderait à Old Trafford et c’est comme ça que ça se passera . Ils nous ont bien pressés. C’est une équipe qui remporte de nombreux duels physiques. C’était difficile pour nous de sortir le ballon, mais nous avons continué à bien presser. Man United a de grands footballeurs. J’insiste : nous avons affronté une grande équipe ».

La suite après cette publicité

Après un tel spectacle, on attend avec impatience le match retour dans l’antre de Manchester United, prévu jeudi prochain à 21 heures. Pour le Barça, cela sera sans Pedri, sorti avant la fin de la première période, et sans Gavi, averti et donc suspendu pour la manche retour. Deux coups durs pour Xavi, qui devra se montrer un peu plus inspiré malgré tout dans ses choix de départ, puisque sa défense a beaucoup souffert face aux accélérations d’un Marcus Rashford intenable.