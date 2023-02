FC Barcelone - Manchester United : les notes du match

La suite après cette publicité

Une affiche digne de la Ligue des Champions. Mais c’est bien en barrage de Ligue Europa, en guise de 16e de finale déguisé, que le FC Barcelone et Manchester United s’affrontaient ce jeudi au Camp Nou. Ce parfum de grand rendez-vous européen s’est vite senti dans l’intensité mise par les deux équipes. Manchester United a tout de suite fait passer un frisson dans les travées du stade avec deux situations intéressantes amenées par Bruno Fernandes. Le Barça a répliqué avec une première frappe cadrée de Lewandowski, repoussée par De Gea (9e).

Si le Barça dominait territorialement, Man U se montrait sur des contres, avec un face-à-face perdu par Weghorst, gagné par Ter Stegen (28e), après un superbe service de Fernandes. Rashford trouvait aussi les gants d’un Ter Stegn inspiré, après une erreur défensive blaugrana (34e). Le club anglais prenait le dessus, mais ne concrétisait pas ses occasions. Le Barça exploitait à son tour une erreur de relance adverse, avec Jordi Alba qui surgissait pour tenter sa chance, repoussée par De Gea (38e).

Un match fou !

Au retour des vestiaires, cela repartait sur le même rythme, avec une grosse frappe de Raphinha qui ne trouvait pas le cadre (48e), et Sancho qui ratait l’immanquable seul devant les buts (49e). Mais c’est finalement le Barça qui trouvait la faille, sur corner, avec une tête de Marcos Alonso, qui avait semé Fred (1-0, 50e). Pas longtemps, puisque Rashford, lancé en profondeur par Fred, envoyait une frappe angle fermée qui passant dans un trou de souris (1-1, 53e). Le match s’emballait définitivement, et les deux équipes semblaient sur un fil. Rashford, lui, était sur un nuage, et éliminait Raphinha avec facilité pour aller centrer fort devant le but. C’est Koundé qui marquait malencontreusement contre son camp (1-2, 60e).

Le Barça répondait avec un coup-franc de Lewandowski qui passait juste au-dessus, mais Manchester United continuait de se montrer menaçant en contre, via Fred qui tentait sa chance sans cadrer (69e). Mais ce match était décidément fou, avec l’égalisation du Barça, sur un centre-tir de Raphinha finalement pas touché par Lewandowski (2-2, 76e) ! Dans la foulée, Rashford était à deux doigts de marquer un nouveau but mais il ne cadrait pas, pendant que Raphinha échouait face à De Gea. Cela ne s’arrêtait pas, les deux équipes se rendant coup pour coup. Le Barça touchait même le poteau, dans un cafouillage consécutif à un coup-franc (87e), dans une fin de match totalement folle ! Mais le score final ne bougeait plus (2-2). Du grand spectacle, des buts, de l’intensité, on attend déjà avec impatience le match retour prévu jeudi prochain !

L’homme du match : Rashford (8) : il a confirmé la période faste qu’il traverse depuis plusieurs semaines. S’il n’a pas toujours bénéficié de services étoilés, l’Anglais s’est montré très remuant, avec beaucoup de courses dans le dos de la défense barcelonaise. Il n’est pas loin de marquer après avoir déposé Alonso (33e), mais fait ensuite preuve d’un sang-froid de tueur à gage sur son but (53e). C’est lui qui jette encore un froid sur le deuxième but de son équipe après avoir laissé sur place Raphinha (59e). Il a été létal dans tout ce qu’il a entrepris.

FC Barcelone

Ter Stegen (6) : d’abord peu inquiété sur la double occasion Fernandes-Malacia, le gardien de but allemand n’a pas été loin d’être surpris par De Jong sur le centre de Wan-Bissaka (27e), avant de mettre en échec Weghorst dans un face-à-face (28e) et de capter en deux temps le coup de casque de Casemiro (30e). D’une belle main opposée, le portier de 30 ans a su dévier le tir de Rashford (34e). Néanmoins, il est battu au premier poteau sur la frappe à ras de terre de Rashford (53e) puis dépassé au premier poteau sur le contre-son-camp de Koundé (59e). Malgré deux buts encaissés, l’Allemand a su réduire l’addition dans cette rencontre.

Araujo (6,5) : positionné dans le couloir droit, l’Uruguayen s’est rapidement illustré dans ce match, avec un beau rush près de la ligne de touche (4e) et a rassuré son arrière-garde par ses nombreuses interventions. Il a également été précis balle au pied, trouvant des relances intéressants dans le camp adverse. S’il n’a pu qu’être observateur sur les deux réalisations adverses, le joueur formé au club n’a pas hésité à élever la voix pour remobiliser ses coéquipiers. Repassé dans l’axe pour les 20 dernières minutes, il a su couvrir le dos de l’arrière-garde de par sa vitesse.

Koundé (5) : parfois confronté à Rashford dans l’axe du terrain, l’international tricolore a su gérer la profondeur dans cette charnière et s’est même offert un joli dégagement sur un contre mancunien (18e). Dans la foulée d’un corner, l’ex-Bordelais a su dégager le ballon comme il le fallait sur la grosse occasion des Diables (27e). Malgré sa position optimale, il n’a pas su se montrer rassurant sur toutes ses interventions, puisqu’il a souvent été pris de court par un secteur offensif vif. Son interception dans le camp adverse a amené le but égalisateur de Raphinha.

M. Alonso (4,5) : choisi aux côtés du Français pour composer la défense centrale aux dépens de Christensen, l’Espagnol a su se montrer présent dans la surface pour contrer la frappe de Malacia (6e). Ancien artificier de Chelsea, il a raté de loin le cadre de De Gea sur un bon coup franc (13e). Parfois en retard sur les offensives de MU, l’ancien défenseur de Chelsea a finalement trouvé la faille dans le but adverse sur corner au second poteau (50e) avant d’être pris de vitesse par Rashford sur le but égalisateur (53e). Remplacé par Christensen (67e), qui n’a pas eu beaucoup de travail défensif à réaliser depuis son entrée, mais a su calmer les ardeurs des Red Devils.

Alba (5) : porteur du brassard de capitaine avec l’absence de Sergio Busquets du onze de Xavi, le latéral gauche, souvent haut sue le terrain, a été omniprésent dans l’entame de match, tant défensivement que dans l’autre moitié de terrain. Averti à la suite d’une contestation envers l’arbitre (30e), le numéro 18 s’est offert la deuxième grosse occasion barcelonaise, là aussi bien dégagé par De Gea (37e). Remplacé par Balde (67e), qui a clairement apporté de la vivacité sur le flanc gauche et a inquiété le côté droit adverse par ses montées balle au pied.

F. de Jong (5) : choisi pour occuper le poste de sentinelle à la place de Busquets, le Néerlandais, qui affronte un club qu’il a failli rejoindre l’été dernier, n’a pas déçu, que ce soit de par sa capacité à faire gagner des mètres ou sa lecture du jeu. Le positionnement haut d’Alba l’a obligé même à relancer depuis la défense centrale, décalant Alonso à gauche. Cependant, la grosse activité de Fred a limité son apport technique et son impact physique au milieu.

Kessie (3,5) : l’international ivoirien a été sûrement le moins en vue dans le milieu à 3 du Barça. Présent dans le pressing dans le rond central, l’ancien Milanais a eu beaucoup plus de mal à trouver des solutions lorsqu’il recevait le ballon. Peu pesant sur le jeu barcelonais pendant un peu plus d’une heure, l’Eléphant a été l’une des premières victimes du coaching de Xavi, le remplaçant pour faire entrer Fati (67e), qui a réveillé quelque peu le Camp Nou d’une frappe enroulée à côté (81e), avant de trouver les gants du dernier rempart d’une belle reprise de volée (87e).

Pedri (non noté) : son activité dans l’entrejeu de Xavi Hernandez a été importante pour le FC Barcelone. Profitant de voir De Jong et Kessie plus bas, le milieu de terrain s’est donné plus de liberté offensive pour aller inquiéter la défense adverse, en témoigne sa volée du gauche, au-dessus (19e). Auteur d’une excellente première période dans le rond central, l’Espagnol, blessé est contraint de laisser sa place à Sergi Roberto (41e, 4). Le vice-capitaine n’a pas été très en vue dans le milieu de terrain, malgré la domination globale des Barcelonais en seconde période.

Raphinha (7) : d’abord acculé dans son propre camp pour soutenir Araujo en phase défensive, le Brésilien a été le moins en vue offensivement côté Barça en début de rencontre. Mais au fil des minutes, il a su garder le pied sur le cuir et tenté de faire la différence. L’ancien Rennais a été plus offensif au fil de la rencontre, avant d’être vraiment dangereux après la pause, d’abord avec une frappe frôlant le poteau (48e) avant de trouver les gants de De Gea (55e). L’Auriverde trompait finalement le portier d’un centre rentrant touché par personne dans la surface (2-2, 76e). Il n’a pas été loin de donner l’avantage aux siens sur une tête lobée mais claquée par DDG (80e). Remplacé par F. Torres (83e), qui a distillé un centre intéressant pour la tête d’Araujo (90+1e).

Gavi (6) : titulaire à gauche de l’attaque, le nouveau numéro 6 blaugrana, arborant le 30 ce soir en raison des règles d’enregistrement de la C3, a parfaitement laissé le ballon passer pour l’occasion de RL9. Comme à son habitude, il n’a pas lésiné sur les moyens et a participé aux nombreux pressings pour déjouer les premières relances. Averti après un tirage de maillot sur Fred au milieu de terrain (73e). De retour au milieu avec l’entrée de Fati, il a su provoquer quelques coups francs intéressants pour offrir des solutions de but.

Lewandowski (4,5) : souvent bas en début de match, l’attaquant polonais n’hésitait pas à redescendre sur le terrain pour participer à la circulation du ballon, avant de dégainer sa première frappe, stoppée par De Gea (9e). Arrêté et servi à la limite du hors-jeu, il n’a pas réussi à se présenter face au but (26e). Moins présent dans le jeu des siens au fil de la rencontre, l’ex-Munichois a néanmoins pu peser sur le travail de la charnière adverse pour libérer quelques espaces à ses acolytes.

