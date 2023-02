Barça, C3 : Pedri sorti sur blessure face à Manchester United

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone affronte en ce moment-même Manchester United dans le cadre du barrage aller de la Ligue Europa, au Camp Nou (match à suivre sur notre live commenté). Un affrontement entre Erik ten Hag et Xavi Hernandez important pour la reconstruction de ses deux formations, qui se retrouvent en C3 pour la première fois depuis la saison 2018/2019 et une victoire 3-0 du FCB. Néanmoins, le technicien espagnol était contraint de sortir son milieu de terrain et compatriote Pedri, et ce en raison d’une blessure musculaire.

L’international de la Roja, auteur de 7 buts en 29 matches cette saison toutes compétitions confondues, s’est assis sur la pelouse après une passe en retrait, et à dû laisser sa place à Sergi Roberto pour la fin de la première période. «Le joueur de la première équipe Pedri souffre d’une blessure au rectus anterior de la cuisse droite. Des tests sont en cours pour déterminer l’étendue exacte de la blessure», peut-on lire dans le communiqué du club catalan sur ses réseaux sociaux.

À lire

Barça : Xavi pas fâché contre Raphinha