PL : le message supprimé qui a donné de l’espoir à Sheffield

Les supporters de Sheffield United ont connu les montagnes russes. Leur équipe s’est lourdement inclinée face à Newcastle (5-1), et par conséquent, est reléguée en Championship. Mais un post de la Premier League sur les réseaux sociaux a redonné de l’espoir aux supporters, avant d’être supprimé quatre heures plus tard.

La suite après cette publicité

Sur X, le championnat anglais a indiqué qu’après leur défaite à Newcastle, «Sheffield Utd est relégué dans l’attente des appels de déductions de points d’Everton et de Nottingham Forest», comme le rapporte le Daily Star. Ainsi, ce post laissait penser qu’Everton et Nottingham allaient être sanctionné d’un retrait de points, sauf qu’en l’état, rien n’indique que ce sera le cas. Pour rappel, les deux équipes sont dans le viseur de la PL en raison d’une violation des règles de rentabilité et de durabilité du championnat.