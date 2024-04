Nico Williams justifie sa célébration après le scandale raciste

Buteur face à l’Atlético de Madrid hier, Nico Williams n’a cependant pas pu éviter la défaite de son équipe, l’Athletic Bilbao (3-1). L’ailier de 21 ans a célébré son but en montrant son bras, et plus précisément sa couleur de peau, en réponse aux insultes racistes qu’il a subies pendant la rencontre.

La suite après cette publicité

«J’ai entendu des bruits de singe. La vérité, c’est qu’il n’y en avait que quelques-uns. Il y a des gens stupides partout. Ce n’est pas grave. Nous espérons que les choses changeront petit à petit. Nous nous battons en interne et en externe contre cette situation (…) Ce n’est pas normal d’être encore insulté à cause de sa couleur de peau», a expliqué l’Espagnol. Un nouveau scandale lié au racisme en Liga…