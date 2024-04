Vidéo : la "belle réponse" de Nico Williams aux chants racistes

Encore une fois, la bêtise humaine s’est invitée dans les tribunes d’un stade de Liga. Alors que l’Atlético de Madrid reçoit Bilbao ce samedi dans le cadre de la 33e journée de Liga, des chants racistes ont été entendus dans les travées du Wanda Metropolitano. Ce à quoi Nico Williams a répondu de forte et belle manière.

Buteur juste avant la pause, l’international espagnol a permis aux Basques de remettre les compteurs à zéro (l’Atlético mène 2-1 désormais). Et forcément, il n’a pas manqué de répondre aux demeurés qui l’avaient intimidé un peu plus tôt. Au moment de célébrer son but, l’ailier de 21 ans a fièrement montré sa couleur de peau. À la Liga de répondre encore plus sévèrement désormais.