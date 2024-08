L’OM discute avec 3 clubs italiens pour Samuel Gigot

Opération dégraissage du côté de Marseille. Les Phocéens vont tenter de se séparer de plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato, vendredi soir. Après des mois de juillet et d’août particulièrement productifs et des arrivées en pagaille, dont certains qui sont déjà performantes comme Mason Greenwood, la direction de Pablo Longoria travaille sur l’arrivée d’un dernier joueur offensif. Dans le même temps, les décideurs veulent conclure plusieurs départs de joueurs plus ou moins importants. Jonathan Clauss est par exemple parti du côté de l’OGC Nice, et d’autres devraient suivre.

Il y a l’épineux cas Chancel Mbemba par exemple, mis à l’écart et convoité en Arabie saoudite et par Bologne, comme révélé en exclusivité par nos soins. Nous vous avons également évoqué l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 et de Serie A pour Jordan Veretout, qui fait partie de ces joueurs à qui le tandem Longoria-Benatia a fait savoir qu’un départ était la meilleure solution pour tout le monde.

Un rebond en Italie ?

Vient ensuite le cas Samuel Gigot. En fin de contrat en 2025, le défenseur central devrait aussi faire ses valises. En tout début de mercato, un accord avait été trouvé entre Trabzonspor et l’Olympique de Marseille, mais le joueur n’avait pas donné suite. Selon nos informations, la direction phocéenne discute actuellement avec trois clubs de Serie A, dont la Lazio et le Torino, et ça serait même plutôt avancé avec l’un d’entre eux. Initialement, le joueur semblait plutôt chaud pour rejoindre l’Arabie saoudite ou une destination dans un pays du Golfe, mais il n’a pas reçu de proposition venant de ces pays.

La direction phocéenne discute donc d’un départ avec ces trois clubs transalpins, dans l’attente qu’un accord soit trouvé. Les formations transalpines devront aussi se mettre d’accord avec le principal concerné une fois qu’elles auront le feu vert des Marseillais. Elles devront d’ailleurs se montrer convaincantes, puisque comme précisé plus haut, le joueur pense avant tout à l’Arabie saoudite. Arrivé en terres phocéennes il y a deux ans après des expériences en Russie et en Belgique, le défenseur de 30 ans, qui a disputé 21 matchs de Ligue 1 la saison dernière, pourrait rapidement découvrir un nouveau championnat…