Mercato OM : une nouvelle porte de sortie s’offre à Chancel Mbemba

L’Olympique de Marseille anime cet été 2024. Après l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais, les hautes sphères du club phocéen ont mis la main sur Elye Wahi, Valentin Carboni, Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg, Jeffrey de Lange, Derek Cornelius, Geronimo Rulli, Ismael Koné, Mason Greenwood et plus récemment Jonathan Rowe. Outre ces nombreuses recrues et à l’heure où les dossiers Neal Maupay et Yacine Adli restent d’actualité, l’OM travaille également dans le sens des départs.

La suite après cette publicité

Pour rappel, de nombreux joueurs sont invités à quitter l’OM, à l’instar de Samuel Gigot, Ulisses Garcia, Jordan Veretout ou encore Chancel Mbemba. Et c’est justement pour le dernier cité que les choses bougent. Un temps cité du côté de Rennes, le défenseur de 30 ans avait finalement repoussé la proposition bretonne avant d’être mis à pied après un dérapage contre Ali Zarrak, dirigeant et bras-droit de Medhi Benatia.

À lire

L’OM ne lâche rien pour deux pistes estivales !

Bologne se penche sur le cas Mbemba

Sanctionné d’une retenue sur salaire d’une dizaine de jours, l’ancien joueur de Porto voit donc l’étau se resserrer et un départ pourrait, aujourd’hui, satisfaire l’ensemble des parties. Dans cette optique, nous vous révélions ces dernières heures que le club saoudien d’Al-Ittihad, où évoluent notamment Karim Benzema, N’Golo Kanté, Houssem Aouar ou encore Moussa Diaby, cherchait actuellement un défenseur central et appréciait grandement le profil de Mbemba. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Selon nos dernières informations, une autre écurie est également dans la course. Ainsi, par l’intermédiaire du célèbre agent Federico Pastorello, le club de Bologne, en quête d’un défenseur expérimenté, souhaite faire part de son intérêt pour le défenseur marseillais. Si des premières discussions ont d’ores et déjà eu lieu pour l’international congolais (85 sélections, 6 buts), les différentes parties devront désormais trouver un terrain d’entente. Une chose est sûre, Mbemba ne manque pas de courtisans…