C4 : le tirage au sort complet des barrages

Après les tirages au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, c’était au tour de la plus petite sœur des compétitions européennes, la Ligue Europa Conférence, de lancer son grand tirage au sort pour déterminer les huit rencontres de barrages pour accéder aux 8es de finale de cette jeune compétition, dont les deux premières éditions ont été remportées par l’AS Roma puis West Ham. Le club français du LOSC, qui a terminé en tête de son groupe, est d’ores et déjà assuré de disputer les 8es de finale et ne doit donc pas jouer une double confrontation dans ces barrages tirés ce lundi à Nyon en Suisse.

La suite après cette publicité

Dans ces barrages, on retrouvait notamment tous les 2èmes des phases de groupes de la Ligue Europa Conférence comme le Slovan Bratislava, La Gantoise, l’Eintracht Francfort ou encore le Dinamo Zagreb, ainsi que tous les clubs rebasculés depuis la C3 qui ont terminé à la 3ème place de leur groupe en Ligue Europa, tels que le Real Betis, Olympiakos mais aussi l’Ajax Amsterdam.

Récapitulatif complet des barrages de la Ligue Europa Conférence :

-Sturm Graz (Autriche) vs Slovan Bratislava (Slovaquie)

-Servette (Suisse) vs Ludogorets (Bulgarie)

-Union Saint-Gilloise (Belgique) vs Francfort (Allemagne)

-Real Betis (Espagne) vs Dinamo Zagreb (Croatie)

-Olympiakos (Grèce) vs Ferencvaros (Hongrie)

-Ajax Amsterdam (Pays-Bas) vs Bodo/Glimt (Norvège)

-Molde (Norvège) vs Legia Varsovie (Pologne)

-Maccabi Haïfa (Israël) vs La Gantoise (Belgique)