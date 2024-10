PSG - PSV Eindhoven : la lumière est encore venue du sauveur Achraf Hakimi

Après la défaite contre Arsenal en octobre, le Paris Saint-Germain avait tout intérêt à afficher de belles couleurs pour faire le plein de points dans cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Les Parisiens accueillaient le PSV Eindhoven sur la pelouse du Parc des Princes. Pour cette affiche, Luis Enrique avait sorti l’artillerie lourde avec les cadres défensifs présents dont Achraf Hakimi (2 buts, 3 passes cette saison toutes compétitions confondues. Au cours d’une première période bien compliquée durant laquelle Noa Lang a ouvert le score pour les visiteurs, l’international marocain sortait déjà son épingle du jeu, avant d’endosser le costume de superhéros dans le second acte. Au total dans cette rencontre, Achraf Hakimi a touché près de 98 ballons et les phases de dominations parisiennes passaient par son côté droit.

Mais ce n’est guère une surprise pour le Paris Saint-Germain. En effet, l’entraîneur espagnol avait d’ailleurs souligné la veille de la rencontre tous les progrès que le Lion de l’Atlas avait effectués ces derniers mois : «sincèrement, c’est très semblable à l’année dernière. Je crois, même, que c’est un peu mieux sur le côté défensif, il est plus efficace. Mais Hakimi est un joueur de très haut niveau, il est à la fois jeune et avec une grande expérience, une grande compétitivité, référent par rapport à ses collègues. Je le vois plus mature et c’est bien. Ça montre qu’il est en train de grandir», avait déclaré l’entraîneur espagnol en conférence de presse lundi.

Le numéro 9 parisien se nomme Hakimi

Pendant que le PSG avait encore des difficultés à trouver la faille, c’est Achraf Hakimi qui a réussi à mettre fin à une série collective de 94 tirs sans inscrire de but en Ligue des Champions pour le PSG. Un but qui permet aux Parisiens de limiter la casse malgré une déception évidente de ne pas avoir empoché la victoire à la maison contre un adversaire, certes solide, mais plus qu’abordable pour le PSG : «c’est un match un petit peu bizarre. Je pense que l’on a tout fait pour gagner ce match. Aujourd’hui, le ballon ne voulait pas rentrer, même si on a eu beaucoup d’occasions. Je pense que c’est pour ça que l’on n’a pas gagné. Le numéro 9 du PSG ? Non, non, je suis latéral. J’essaye d’aider mon équipe. Le coach me donne de la confiance, j’essaye d’arriver dans les derniers mètres pour aider l’équipe. Aujourd’hui, c’est rentré», a expliqué le latéral marocain après la rencontre. Pour l’illustration, le natif de Madrid a remporté neuf de ses 14 duels et a terminé à 89% passes réussies.

À la 55ème minute, sur un nouveau corner côté gauche, Hakimi a été servi avant de frapper plein axe entre les jambes de Walter Benítez, surpris par le rebond. Une libération pour le peuple parisien qui a ensuite enchaîné plusieurs grosses séquences offensives où il a bien failli s’offrir un doublé avec ces frappes (81e, 89e) : «je suis content pour le but, mais triste de ne pas avoir pris les trois points. Un PSG différent en Ligue 1 et en Ligue des champions ? Non, je pense que l’on joue de la même manière. On domine tous les matches, on se procure beaucoup d’occasions. Comme je l’ai dit, aujourd’hui cela n’a pas voulu rentrer. On n’a marqué qu’une seule fois, mais on aurait pu marquer trois ou quatre buts. Aujourd’hui, cela ne voulait pas rentrer, mais j’espère que dimanche, ils rentreront», a-t-il ensuite conclu aux micros de Canal+Foot. En tout cas, Achraf Hakimi continue de prendre une autre dimension, devenant presque incontestablement le meilleur latéral du monde, en plus de devenir constant en défense.