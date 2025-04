São Paulo n’est pas optimiste pour Luiz Gustavo

Samedi soir, le São Paulo FC a donné des nouvelles peu rassurantes sur l’état de santé de Luiz Gustavo, l’ancien milieu de l’OM. «Après s’être plaint de douleurs dans la région thoracique, le milieu de terrain Luiz Gustavo a été évalué par le service médical du club et a immédiatement été envoyé à l’hôpital Albert Einstein, où il a subi des examens d’imagerie qui ont confirmé l’existence d’une thromboembolie pulmonaire. L’athlète est hospitalisé pour observation et traitement, et le restera pendant les prochains jours, jusqu’à de nouvelles évaluations. Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre numéro 16.»

Dans la soirée d’hier, son entraîneur, Luiz Zubeldía, a évoqué sa situation. Ses propos sont relayés par Lance!. «Nous attendons un diagnostic plus clair. Il est maintenant dans un moment de soins complets, il est supervisé par des professionnels et, avec toute la douleur du monde, je dis qu’il ne sera pas avec nous pour une durée indéterminée. Je ne peux pas dire grand-chose sur ce qu’il a, mais il doit faire très attention à sa santé pendant ces premiers jours et c’est ce qu’il va faire. Nous sommes avec lui». Un éventuel retour sur les terrains de football n’est a priori pas pour tout de suite selon le coach du SPFC.