Reims : la remarque hallucinante de l’arbitre à Will Still après la nouvelle défaite à Lens

Ces dernières semaines, Will Still connait des journées très mouvementées. Le technicien rémois est dans le dur aussi bien sportivement qu’en dehors. Il a récemment fait l’actualité après des informations dévoilées sur ses envies d’ailleurs. En effet, il s’était rendu en début de semaine du côté de l’Angleterre pour négocier ouvertement avec Sunderland qui cherche un futur coach pour son équipe. Nous vous révélions ainsi que le coach belge de 31 ans qui a pourtant prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en 2025, avait mandaté son agent Alex Hayes pour tâter le terrain auprès des Blacks Cats. Il s’était même personnellement rendu à Londres pour se présenter aux dirigeants anglais.

L’ancien adjoint d’Oscar Garcia, conscient que Reims allait être fortement diminué avec la CAN et la Coupe d’Asie en janvier-février, pensait donc déjà à une porte de sortie si cela venait à tourner au vinaigre. Des informations qui n’arrivaient absolument pas au bon moment alors que Reims venait de s’incliner face à Nice (1-2). Pour autant, par la suite en conférence de presse, Will Still avait évidemment formellement démenti ces informations. « Lundi, je me suis rendu à Londres, mais pour aller voir ma copine qui est anglaise et qui habite à Londres. (…) J’ai dû expliquer aux joueurs que j’étais en couple avec quelqu’un à Londres et ils se sont foutus de ma gueule. Je sais que des gens veulent nuire à mon image, mais je suis tranquille », confiait-il. Et quoi de mieux qu’une victoire en terres lensoises ce samedi pour définitivement tourner la page ? C’était sans doute l’objectif de Will Still. Mais encore une fois, son équipe a sombré.

Face à Lens, Reims s’est encore incliné (0-2) et reste donc sur 4 défaites lors des 5 dernières rencontres de Ligue 1. Et après le match, Will Still, qui n’a pas du tout apprécié l’arbitrage de François Letexier, lui a fait savoir. Sauf que visiblement, l’homme en noir a répondu sèchement au coach belge comme il l’a révélé en conférence de presse. «Mon dernier match à l’extérieur ? C’est ce que m’a dit l’arbitre à la fin du match pour ça que j’ai trouvé ça drôle de sa part ou pas drôle du tout. (…) Qu’est-ce qu’il m’a dit lorsque je me suis plains de l’arbitrage ? Il m’a dit : "ça ira mieux en Angleterre" quelque chose comme ça, je ne trouvais pas ça très approprié, c’est inintéressant », a-t-il ainsi révélé avant de s’exprimer encore une fois sur son avenir.

«Ce ne sera pas du tout mon dernier match à l’extérieur à Reims. Sauf si le club me vire demain. Mais je ne pense pas que ce soit prévu. Je suis et je serai l’entraîneur de Reims pour encore de longs mois ou de longues années, je l’espère. (…) Je ne vais pas m’arrêter tant qu’on ne le me dira pas ou tant que vous (ndlr : les journalistes) ne m’envoyez pas quelque part dans un autre club. Je ferai tout pour que Reims termine dans le top 9 et fasse plus si c’est possible. J’espère que notre match du soir a mis un terme à vos histoires.» Le message est passé. Mais Will Still, avec ces récentes rumeurs, s’est visiblement fragilisé, même auprès des arbitres…