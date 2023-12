Reims : à quoi joue Will Still ?

Will Still est l’homme qui a remis le Stade de Reims sur le droit chemin, le faisant passer de la 17e place de Ligue 1 en octobre 2022 - à son arrivée à la tête du club en remplacement d’Oscar Garcia dont il était jusque-là l’adjoint – à une solide 11e place assortie d’une vraie philosophie de jeu. Cette effervescence qui permet encore aujourd’hui au club champenois d’être 8e de Ligue 1 et en lice pour une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. Un véritable conte de fées pour le plus jeune entraîneur d’Europe (31 ans) à qui rien ne prédestinait une telle trajectoire.

Adepte de Football Manager dont il connaît toutes les ficelles, Still est également un vrai meneur d’hommes et fait passer son jeune âge pour une vraie force. Tout va pour le mieux donc ? Pas si sûr. Car en coulisse, cet Anglais né en Belgique nourrit de grandes ambitions et se voit déjà en Premier League. Et pour y parvenir, l’ancien adjoint d’Oscar Garcia est prêt à tout, même à entamer des démarches concrètes auprès de Sunderland qui vient de virer son coach Tony Mowbray il y a une dizaine de jours. Le technicien belge de 31 ans, qui a pourtant prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en 2025, a mandaté son agent Alex Hayes pour tâter le terrain auprès des Blacks Cats, actuels 6e de Championship.

À lire

Will Still : mauvais perdant ?

Un rendez-vous à Londres pour forcer le destin

Après avoir contacté Sunderland mardi 5 décembre par le biais de son agent, Will Still s’est entretenu directement avec les dirigeants anglais quelques heures plus tard avant de se rencontrer physiquement et discrètement lundi dernier à Londres comme l’a révélé par la presse anglaise. Un rendez-vous au cours duquel le coach rémois s’est présenté, faisant le parallèle de son parcours avec celui de Vincent Kompany, venu à Burnley en Championship et aujourd’hui en Premier League. Still, qui sait pertinemment que le Stade de Reims va être amoindri durant le mois de janvier avec la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe d’Asie (plusieurs titulaires, dont Abdelhamid, Richardson, Nakamura, Ito manqueront à l’appel), voit donc en Sunderland une porte de sortie idéale.

Pour autant, le jeune technicien belgo-britannique est encore très loin de s’asseoir sur le banc de touche de Sunderland. Premièrement parce qu’il n’est absolument pas favori pour le poste et que l’entraîneur intérimaire (Mike Dodds) réalise des performantes de haute volée (2 victoires en 4 jours contre West Bromwich Albion (5e) et Leeds United (3e)). La direction des Black Cats pourrait ainsi conserver Dodds et mettre à mal les ambitions de Will Still. Deuxièmement, le Stade de Reims n’a absolument pas prévu de remplacer son coach en cours de saison et indique à qui veut l’entendre qu’il ne peut pas décider de quitter de manière unilatérale son poste surtout en cours de saison.

Will Still se vend à Sunderland… mais dément vouloir quitter Reims

De quoi refroidir Sunderland qui cherchait de base un entraîneur libre et qui n’a pas du tout prévu de mettre le moindre euro pour son futur coach. De plus, il est bon de rappeler que l’actuel 6e de Championship n’a pas érigé Will Still en priorité absolue et n’avait même pas songé à lui avant que ce dernier ne se rajoute de lui-même à la short-list. En coulisse, ce dernier assurait ces dernières heures être attaché au Stade de Reims et qu’il n’avait pas l’intention de partir. Un double discours qui fait tâche à quelques encablures de la fin de la première partie de saison.

Si la direction rémoise ne goûte que très peu aux agissements secrets de son entraîneur, cet étonnant double-jeu pourrait cependant avoir une vertu pour Still qui pourrait se servir de toute cette histoire pour tenter d’obtenir des renforts cet hiver pour éviter de dégringoler au classement comme il le laisse entendre en privé. De quoi promettre une sacrée foire d’empoigne en Champagne dans les prochaines semaines…