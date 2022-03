Troyes - Nantes : les compositions sont là

La 28e journée de Ligue 1 offre un duel entre l'ESTAC qui est premier non relégable et Nantes qui pointe à la septième place. A domicile, le club dirigé par Bruno Irlès s'organise en 5-4-1 avec Gauthier Gallon dans les cages. Issa Kaboré, Yoann Salmier, Erick Palmer-Brown, Abdu Conté et Yasser Larouci forment la défense. Rominigue Kouamé et Florian Tardieu assurent le double pivot tandis que Lebo Mothiba et Xavier Chavalerin se retrouvent sur les ailes. Enfin, Ike Ugbo est seul en pointe.

La suite après cette publicité

De son côté, Nantes opte pour un 3-4-3 avec Alban Lafont comme dernier rempart. Jean-Charles Castelletto, Andrei Girotto et Nicolas Pallois se retrouvent en défense. Les rôles de pistons reviennent à Dennis Appiah et Quentin Merlin tandis que Samuel Moutoussamy et Pedro Chirivella sont au milieu du terrain. Seul en pointe, Ludovic Blas est soutenu par Randal Kolo Muani et Moses Simon.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

ES Troyes AC : Gallon - Kaboré, Salmier, Palmer-Brown, Conté, Larouci - Mothiba, Kouamé, Tardieu, Chavalerin - Ugbo

FC Nantes : Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Appiah, Moutoussamy, Chirivella, Merlin - Kolo Muani, Blas, Simon