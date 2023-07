L’OM et JuL poursuivent leur collaboration !

L’aventure entre JuL et l’Olympique de Marseille se poursuit ! La Provence mentionne ce samedi que le rappeur français et son club de cœur ont décidé de poursuivre leur collaboration amorcée en janvier dernier. Le label "D’or et de platine" du natif de la cité phocéenne devient le partenaire premium du club marseillais pour la saison 2023/2024.

"Le logo D&P continuera de s’afficher sur le maillot de l’équipe professionnelle masculine en France et en Europe et sur la manche de l’équipe professionnelle féminine. Pour célébrer cette aventure qui continue, une collection de produits OM x D&P inédite sera dévoilée prochainement pour tous les amoureux du club et du rappeur", peut-on lire au sein du communiqué publié sur le site officiel du club.

