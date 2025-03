OL : Laurent Prud’homme confirme la sanction pour Paulo Fonseca

Paulo Fonseca est sous le coup d’une lourde suspension. Au cœur de la polémique après avoir hurlé au visage de l’arbitre du match OL-Brest, Benoît Millot, le technicien de l’Olympique Lyonnais encourt plusieurs mois de mise à l’écart et devrait être fixé sur son sort dès mercredi soir, jour de commission de discipline. Et malgré ses excuses publiques après la rencontre, le directeur général de l’OL, Laurent Prud’homme, a confirmé que le Portugais va être sanctionné par son club.

«A l’Olympique Lyonnais, quand il y a des problèmes de comportement, que ça concerne un joueur, un membre du staff, un entraîneur, moi éventuellement, il y a des sanctions qui sont prévues, bien sûr. Une sanction financière ? C’est une sanction en interne, on communiquera peut-être plus tard là-dessus. (…) C’est un coup de sang, à ne pas reproduire, c’est évident, mais il est venu s’excuser et d’après ce qu’il m’a dit, il a écrit à M. Delerue et M. Gauthier. On ne lui a rien demandé, il l’a fait par lui-même. Respectons aussi un tout petit peu ça. On a été tous choqués, mais je pense qu’il a été aussi choqué. On attend maintenant la commission de discipline et on acceptera la décision. On sent qu’il y a énormément de tension autour du corps arbitral. Le club s’est positionné vis-à-vis de Paulo Fonseca. C’est très bien de le rappeler et c’est important. On sera très attentifs à ça», a-t-il affirmé, dans des propos révélés par La Chaîne L’Equipe.