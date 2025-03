OL : Paulo Fonseca sort du silence après son incroyable coup de sang !

Paulo Fonseca a complètement perdu le contrôle. Après une situation confuse dans les arrêts de jeu de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, un ballon détourné a touché la main d’un défenseur lyonnais dans la surface et a obligé M. Millot à écouter l’intervention de la VAR sur cette action. Ce qui n’a pas du tout plu à Paulo Fonseca, le coach rhodanien, qui s’en est pris verbalement à l’arbitre. «C’est une honte, c’est absolument honteux, shame ! shame on you !», pouvait-on entendre via les micros du diffuseur.

Avant d’aller se mettre tête contre tête face à M. Millot, qui a logiquement sorti le carton rouge envers le coach portugais. Une action complètement ahurissante, alors que la décision n’avait même pas été donnée. Et quelques minutes après, le penalty n’a même pas été sifflé en faveur de Brest et l’OL a finalement remporté la rencontre (2-1). Une action hallucinante, à l’heure où l’arbitrage est assez chahuté en France, notamment après la sortie de Pablo Longoria, qui a crié à la corruption, la semaine dernière.

Paulo Fonseca a voulu rapidement s’excuser

Après la rencontre, Paulo Fonseca s’est excusé : «je peux dire seulement que je m’excuse pour ce geste, je ne devrais pas faire cela. Le football… parfois, nous avons des gestes peu corrects. Le match était très difficile, c’est dur contre Brest, ils ont bien défendu. Sur le match, on a mieux réagi en seconde période», a-t-il simplement lâché au micro de DAZN, avant que Laurent Prud’homme, responsable de la direction, ne prenne la parole.

«C’est lui qui a voulu s’excuser, c’était un coup de sang, c’est important de s’excuser. On connaît le contexte du corps arbitral en ce moment, ce n’est pas l’image de l’Olympique Lyonnais. Je ne suis pas fier de ce qu’il a fait, mais de sa réaction à chaud. C’est très bien qu’il se soit excusé», a-t-il expliqué après la rencontre. L’Olympique Lyonnais a tenu à très rapidement désamorcer la polémique, dans l’attente d’une réponse de la part de l’arbitrage français…