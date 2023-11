Federico Valverde ne sait pas comment stopper Lionel Messi

La trêve internationale est déjà de retour, l’occasion pour certains pays de se jauger face à de grosses écuries. C’est le cas de l’Uruguay qui avait battu le Brésil il y a quelques semaines (2-0), mais qui devra confirmer face à l’Argentine (17/11) et la Bolivie (22/11). La sélection de Marcelo Bielsa affronte donc le récent vainqueur du Ballon d’Or, au sein de la dernière équipe championne du Monde. Un sacré défi que compte relever Federico Valverde.

Si le milieu de terrain du Real Madrid a d’ores et déjà pu rencontrer Lionel Messi à plusieurs reprises, en Liga, Valverde sait qu’il sera compliqué de limiter l’impact de la Pulga. «Je ne sais pas comment arrêter Messi, je n’ai jamais pu l’arrêter. J’ai joué beaucoup de matchs contre lui quand il était à Barcelone et Casemiro a toujours été une arme contre Leo. Il faut le respecter parce que c’est l’un des meilleurs joueurs au monde. Ce sera très difficile, on connaît la classe de l’Argentine, de Messi, et tout ce qu’ils ont réalisé», confie-t-il, plein d’humilité. Réponse dans la nuit de vendredi à samedi.