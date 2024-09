Ballon d’Or : Carlo Ancelotti ne comprend pas pour Rodrygo

Il y a quelques jours, les noms des 30 finalistes du Ballon d’Or 2024 ont été dévoilés. Une liste dans laquelle ne figurait par Rodrygo, auteur pourtant d’une belle saison avec le Real Madrid. Le Brésilien s’était d’ailleurs étonné de ce choix. Carlo Ancelotti est aussi surpris que lui. Questionné à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, le Mister s’est rangé du côté de son joueur.

La suite après cette publicité

«L’élection pour le Ballon d’Or n’a pas été valorisée. Il méritait d’être là et je comprends qu’il soit contrarié. Quelqu’un a oublié ce qu’il a fait en Ligue des Champions, marquer contre City tout en étant important. Il peut être un joker, jouer à plusieurs postes et toujours bien.» Puis, quand on a demandé si le Brésilien pouvait se comparer à ses coéquipiers, dont certains sont finalistes du Ballon d’Or 2024, il a répondu : «pour lui, c’est une motivation si jamais il se compare à Vinicius ou Mbappé. Pour moi, il est aussi important qu’eux. Il ne me dit pas qu’il a un problème.» Une belle mise au point de la part d’Ancelotti.