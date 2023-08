West Ham s’offre le très prometteur Mohammed Kudus !

La suite après cette publicité

«Est-ce que c’était mon dernier match pour l’Ajax ? Oui, je pense que oui. Mais voyons ce qui se passera dans les prochains jours. Les pourparlers se poursuivent. Nous devons voir si un accord est trouvé dans les prochains jours. West Ham ? Oui, c’est un bon club (rires)». Voici ce que déclarait dernièrement Mohamed Kudus, annoncé sur le départ lors de ce mercato estival, et ce après un triplé inscrit sur la pelouse de Ludogorets en barrage de la Ligue Europa pour sa dernière apparition sous le maillot de l’Ajax. C’est désormais chose faite !

Comme nous vous le révélions dernièrement, le polyvalent milieu offensif ghanéen de 23 ans quitte donc l’Ajax Amsterdam et s’engage officiellement avec West Ham. Un très joli coup réalisé par les Hammers qui vont ainsi pouvoir s’appuyer sur un nouvel atout offensif. Pour rappel, le joueur des Black Stars (24 sélections, 7 buts) a inscrit 27 buts et délivré 12 passes décisives en 87 matches toutes compétitions confondues avec l’Ajax.

«West Ham United est ravi d’annoncer la signature de Mohammed Kudus. Les Hammers ont dû faire face à une forte concurrence de la part des plus grands clubs européens pour s’attacher les services de l’attaquant international ghanéen de l’Ajax», précise le communiqué du club pour officialiser la nouvelle. Un deal qui va ainsi rapporter 40 millions d’euros à la formation néerlandaise. De son côté, West Ham poursuit son mercato ambitieux après avoir enrôlé son ancien coéquipier Edson Álvarez, James Ward-Prowse (ex-Southampton) ou encore Konstantinos Mavropanos, arrivé en provenance de Stuttgart. Sous la houlette de David Moyes, Kudus va désormais tenter de poursuivre sa progression.

Orphelins de Nikola Vlasic, parti au Torino, et Gianluca Scamacca, transféré à l’Atalanta Bergame contre 25 millions d’euros, les Hammers récupèrent, quoi qu’il en soit, l’une des belles révélations du dernier Mondial au Qatar. Au milieu de terrain comme au poste d’ailier, le natif d’Accra ne cesse, en effet, de faire parler son imprévisibilité et la qualité de son pied gauche. Reste désormais à s’imposer dans la banlieue de Londres sous le maillot grenat et bleu ciel.