West Ham boucle l’arrivée d’une recrue à 40 millions d’euros !

Après une saison galère l’année dernière, West Ham a conscience du besoin de considérablement se renforcer cet été. Pour ne pas revivre une lutte pour le maintien, la direction londonienne a décidé d’investir et peut évidemment profiter de la possible grosse vente de Lucas Paqueta vers Manchester City pour renflouer les caisses. Dans ce sens, nous vous révélions que le profil de l’international ghanéen Mohamed Kudus était ciblé pour l’attaque et les négociations avec l’Ajax Amsterdam se poursuivaient.

Ces dernières heures, le dossier s’est accéléré grâce notamment à Tim Steidten, directeur technique du club anglais qui s’est rendu directement à Amsterdam. Selon nos informations, sa présence a été très efficace puisqu’un accord est désormais tout proche. Les Hammers et l’Ajax devraient conclure un accord autour de 40 millions d’euros pour le transfert de l’attaquant de 23 ans.

Un accord déjà bouclé avec le joueur

Selon nos indiscrétions, West Ham est déjà tombé d’accord avec Mohamed Kudus pour une signature en Premier League. Il ne manquait donc qu’à convaincre l’Ajax Amsterdamn de lâcher son joueur. Cela devrait bien être le cas. Un gros renfort offensif pour David Moyes qui va donc pouvoir compter sur un jeu polyvalent capable de jouer sur tous les postes offensifs. Une bonne nouvelle avec le probable départ de Lucas Paqueta.

La saison dernière, l’international ghanéen (24 sélections) a inscrit 18 buts et délivré 7 passes décisives en 42 matches. Et cette saison, il a déjà ouvert son compteur but en championnat avec l’Ajax lors de la première journée. Désormais, West Ham va pouvoir passer la seconde sur un autre dossier, celui menant à Jérémy Doku, pisté également par Manchester City.