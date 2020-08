LdC : l'OL rêve encore plus grand

La suite après cette publicité

Vendredi soir, l'OL s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Gones affronteront Manchester City, qui a éliminé le Real Madrid, la semaine prochaine à Lisbonne. Et après avoir fait tomber la Juventus, les Lyonnais veulent continuer à rêver en grand comme l'a avoué Rudi Garcia. « On savait que ce serait difficile. On a marqué, c’est ce qu’on voulait faire. Rien n’était fait mais c’était un but qui compte beaucoup. (...) C’est la victoire d’un groupe. Il ne faut pas se donner des limites. On va peaufiner le déplacement à Lisbonne. On aura un statut d’outsider mais il faudra tout faire pour se qualifier en ½ finale. »

Anthony Lopes a abondé dans son sens. « C’est une immense joie. C’était très dur. On avait l’ambition de marquer ici. On l’a fait rapidement. On s’est quand même fait peur. Le groupe a été incroyable collectivement et individuellement. C’est la victoire de tout un groupe. Maintenant, il faut passer le prochain tour. On a l’ambition d’aller loin dans cette compétition. On sait qu’il faut gagner pour être européen. On a le droit d’y penser, on ne peut pas nous l’enlever. On a le droit de rêver et on a aussi le droit de le faire. Il a fallu une grosse force de caractère, une grosse force mentale pour résister. On a tenu. »