Newcastle : Eddie Howe hospitalisé et absent contre Manchester United

Ce dimanche, Newcastle reçoit Manchester United pour ce qui ressemble au choc de la 32e journée de Premier League. Une rencontre importante pour les Magpies qui ont encore des espoirs de Ligue des Champions en cas de bons résultats jusqu’en fin de saison. Pour ce faire, il faudra déjà s’imposer contre les Red Devils. Problème, les coéquipiers de Bruno Guimaraes joueront cette rencontre charnière sans Eddie Howe.

Le coach de 47 ans a été hospitalisé ces derniers jours alors qu’il ne se sentait pas bien : «le staff médical a gardé Eddie Howe à l’hôpital pendant la nuit pour plusieurs tests, qui sont toujours en cours. Il est conscient et parle avec sa famille, et continue à recevoir des soins médiaux spécialisés.» Il sera remplacé par ses adjoints Jason Tindall et Graeme Jones.