Euro 2024 : l’Angleterre se qualifie dans la douleur face à une valeureuse Slovaquie

Deuxième journée des 8es de finale de l’Euro 2024 ce dimanche. Après les qualifications de la Suisse et de l’Allemagne, respectivement contre l’Italie et le Danemark, quatre nouvelles nations croisent le fer en ce jour. Avant l’affiche de la soirée entre l’Espagne et la Géorgie, c’est l’Angleterre, un autre favori de la compétition, qui ouvrait le bal face à la Slovaquie, sur la pelouse de la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Les joueurs de Gareth Southgate s’organisaient dans un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les cages. Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi et Kieran Trippier prenaient place en défense. L’entrejeu était composé de Declan Rice et Kobbie Mainoo. En attaque, Harry Kane était soutenu par Bukayo Saka, Jude Bellingham et Phil Foden. De leur côté, les joueurs de Francesco Calzona s’articulaient dans un 4-3-3 avec Martin Dubravka comme dernier rempart derrière Peter Pekarik, Denis Vavro, Milan Skriniar et David Hancko en défense. L’entrejeu était composé de Juraj Kucka, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda. En attaque, Ivan Schranz et Lukas Haraslin épaulaient David Strelec.

En première période, les Slovaques ont réalisé un pressing très haut sur le terrain, dès l’entame du duel. Ils tentaient ainsi de gêner la relance anglaise et cela portait ses fruits. Lukáš Haraslín a déboulé dans le couloir gauche et a servi dans la profondeur Dávid Hancko qui a dédoublé. Hancko a centré à ras de terre vers le second poteau. Ivan Schranz a tenté de couper la trajectoire mais le ballon a filé en sortie de but (5e). Lukáš Haraslín a ensuite été trouvé à l’entrée de la surface anglaise, il a dribblé et s’est mis sur son pied droit pour décocher une frappe mais elle a été contrée par la défense anglaise (8e). Forte de leur domination, les Slovaques ont continué d’appuyer. Lukáš Haraslín est trouvé dans la profondeur dans le couloir gauche, il a pénétré dans la surface et a ouvert son pied gauche mais Marc Guéhi l’a contré in extremis. Le ballon filait tout droit vers les cages anglaises (12e). Bien trouvé par David Strelec dans la surface de réparation, Ivan Schranz a logiquement ouvert le score du pied droit. Le retour de Marc Guéhi ne l’a pas gêné pour faire plier les Three Lions (25e, 1-0). A la pause, la Slovaquie menait logiquement sur la plus petite des marges mais tout restait à faire pour les Anglais.

Un Bellingham héroïque

L’Angleterre croyait avoir fait le plus dur dès la reprise mais a très vite été refroidie par Monsieur Halil Umut Meler, l’arbitre de la rencontre. En effet, Harry Kane a renversé le jeu à gauche sur Kieran Trippier, le défenseur a centré vers la surface adverse et a trouvé Phil Foden qui a égalisé pour les Three Lions mais le but a été annulé pour hors-jeu (51e). Harry Kane n’était pas loin de remettre à égalité son équipe. Du pied droit, il a enroulé sa frappe mais elle a été contrée. Elle prenait le chemin des buts slovaques (52e). Les Anglais ont joué le coup franc mais face à leur maladresse ils ont perdu le ballon dans la moitié de terrain, David Strelec en a profité et s’est saisi du ballon pour tenter une frappe très lointaine devant les cages vides anglaises mais a manqué le cadre (56e).

A l’approche du gong final, les Three Lions continuaient de pousser. Phil Foden a tiré un coup franc et Harry Kane a coupé la trajectoire de la tête au premier poteau mais il a manqué le cadre (78e). Declan Rice a repris le ballon du pied droit à l’entrée de la surface et a trouvé le poteau gauche de Dúbravka. Harry Kane a ensuite repris le ballon de volée en déséquilibre mais il a vu sa frappe s’envoler au dessus des cages slovaques (81e). Alors qu’il ne restait que quelques secondes, sur une touche jouée par Kyle Walker, Marc Guéhi a dévié le ballon de la tête et Jude Bellingham a sorti un incroyable ciseau acrobatique pour égaliser (90e+5, 1-1). Ainsi, les deux équipes ont pris la direction des prolongations. Et l’Angleterre a surfé sur sa forme. Ivan Toney a été trouvé dans la surface de réparation slovaque et a dévié le ballon pour Harry Kane qui a mis devant les Three Lions grâce à un but de la tête (91e, 1-2). En souffrant, l’Angleterre file en quart.