Christophe Dugarry va faire son retour sur RMC !

La suite après cette publicité

Il est de retour. À l’instar de Zinedine Zidane en 2005 avec les Bleus, un de ses meilleurs amis, Christophe Dugarry, effectue lui aussi un retour probant. Le champion du monde 1998 qui s’était affirmé en tant que consultant sur la dernière décennie avait laissé une sacrée trace au niveau médiatique. Mais il y a trois ans, il avait décidé de quitter RMC et le rôle de consultant : «Ce qui est sûr, c’est que je ne referai jamais ce que je viens de faire pendant quatre ans. Aujourd’hui, je peux dire que le monde des médias, c’est terminé pour moi. J’ai le projet de partir vivre au soleil, de faire le tour du monde, tous les golfs de la planète et profiter de ma famille. J’attendais ça depuis longtemps.» Une décision sur laquelle il est revenu comme le révèle ce lundi Pure Médias. Il va faire son retour dés ce jeudi au sein de l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC et aura un rôle hebdomadaire dans ce programme.

Malgré son retrait, Christophe Dugarry ne manquait pas de donner son avis sur des sujets forts comme en décembre dernier après la Coupe du monde où il réclamait le remplacement de Didier Deschamps par Zinedine Zidane : «je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou" (Zinedine Zidane), j’ai envie de voir autre chose. Deschamps, j’entends ce qu’il dit, mais on ne peut pas dire que l’équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions (avec le Real Madrid, en 2016, 2017, 2018) et qui peut amener quelque chose à l’équipe de France.» Juste avant de prendre sa parenthèse en tant que consultant, Christophe Dugarry avait défrayé la chronique en déclarant ceci sur les relations entre Antoine Griezmann et Lionel Messi au FC Barcelone avant de s’excuser : «il a peur de quoi, d’un gamin qui fait 1,50 m et qui est à moitié autiste ? Il n’a qu’à montrer ses "cojones" au bout d’un moment. Il a qu’à lui mettre une tarte dans la gueule s’il a un problème, ça fait un an qu’on dit qu’il y a un problème avec Messi.» Nul doute que le retour de Christophe Dugarry sera suivi de prises de position chocs…

À lire

Juventus : Adrien Rabiot lâche un sacré indice sur son avenir