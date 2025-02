Liverpool : Madrid commence à tiquer sur Trent Alexander-Arnold

En Espagne, les suiveurs du Real Madrid en sont convaincus. Après avoir explosé à Liverpool, Trent Alexander-Arnold va quitter les bords de la Mersey l’été prochain, libre de tout contrat. Un an après avoir accueilli Kylian Mbappé dans les mêmes conditions, la Casa Blanca serait donc sur le point de réaliser un deuxième très joli coup. À 26 ans, TAA est en effet le latéral droit le plus coté d’Europe et donc le digne successeur désigné de Dani Carvajal (33 ans).

Cependant, si le joueur est bien parti pour remporter la Premier League et qu’il est toujours en course pour soulever une deuxième Ligue des champions, ses prestations ne passent pas inaperçues en Espagne. Et le week-end dernier, Liverpool a beau avoir dominé Manchester City à l’Eitihad (2-0), le record de TAA a fait jaser. Le joueur des Reds a été éliminé à onze reprises par un adversaire ce jour-là. Un record en Premier League depuis que cette statistique est calculée (2015/2016).

Des lacunes défensives pointées du doigt

Victime préférée de Jérémy Doku, Alexander-Arnold a une nouvelle fois démontré qu’il était un formidable offensif, mais un défenseur limité. Et à Madrid, ses lacunes défensives interrogent. AS n’a d’ailleurs pas hésité à relayer les nombreuses critiques reçues par TAA en Angleterre, dont celles de Roy Keane. «Trent Alexander-Arnold a été très mauvais en défense. Il s’est contenté de défendre comme un écolier. Il doit faire mieux. On parle de l’envoyer au Real Madrid. La façon dont il défend est telle qu’il ira à Tranmere Rovers après cela. Il doit faire mieux», avait-il déclaré en janvier dernier, après le 2-2 entre Liverpool et Manchester United.

Cette préoccupation côté espagnol n’est, en tout cas, pas un hasard. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid a passé de longs mois à chercher son équilibre. Carlo Ancelotti n’a d’ailleurs cessé de réclamer à ses offensifs de revenir défendre plus souvent. L’arrivée potentielle d’un latéral ne sachant pas bien défendre pourrait donc à nouveau mettre l’Italien face à un casse-tête. Une chose est sûre, Trent Alexander-Arnold est prévenu. S’il veut réellement aller au Real Madrid, il sait que son profil de latéral offensif ne suffira pas à combler son futur entraîneur.