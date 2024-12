C4 : nouvelle victoire pour Guimarães, La Gantoise se refait

Suite de la cinquième journée de Conference League ce jeudi soir, avec une nouvelle fournée de rencontres. On avait notamment plusieurs équipes du haut de tableau qui jouaient, à l’image du Vitória Guimarães, qui arrivait avec un bilan costaud de 10 points pris sur 12 possibles. Et les Lusitaniens ont fait le boulot à St. Gall, avec une victoire écrasante 4-1 en Suisse qui leur permet d’être deuxième, derrière Chelsea qui a tout gagné.

On notera aussi la belle victoire des Shamrock Rovers face au Borac Banja Luka. L’écurie dublinoise n’a eu aucune pitié pour la formation bosnienne et s’est imposée sur le score de 3-0, confirmant sa forme épatante sur la scène européenne du haut de la sixième marche du classement. La Gantoise a aussi grimpé de plusieurs positions, étant désormais treizième, suite à sa victoire 3-0 contre TSC. Autre gros club engagé ce soir, le Panathinaikos, s’est offert un succès 2-0 contre les Gallois de TNS et peut encore croire à la qualification directe avec ses 7 points et sa 18e place. Le SK Rapid, invaincu jusqu’ici, a cette fois chuté 3-1 chez l’Omonia, alors qu’un autre invaincu, Jagiellonia, s’est incliné sur la pelouse du Mlada Boleslav (1-0).

Tous les résultats de la journée sont à retrouver ici.