City : la théorie hilarante de Micah Richards sur Agüero

Jamais en retard pour raconter des drôles d’anecdotes, Micah Richards a réitéré dans le podcast The Rest Is Football. Cette fois-ci, l’ancien latéral droit de Manchester City s’est payé son ex-coéquipier, Sergio Agüero. L’Argentin, devenu une icône après avoir inscrit 260 buts au total chez les Skyblues, a vécu en Angleterre pendant 10 ans. Normalement assez pour s’imprégner de la culture, et surtout de la langue locale. Mais Micah Richards assure que l’attaquant, désormais à la retraite, faisant semblant de ne pas savoir parler anglais pour éviter les interviews.

«Agüero mentait ! Lorsqu’ils lui ont demandé de faire des interviews, il a répondu 'je ne parle pas anglais’», hilare l’ancien défenseur passé par la Fio. «Il parlait un très bon anglais et savait exactement quels étaient les termes d’argot. Il connaissait toutes les terminologies. Bien sûr, parler avec vos amis et avoir une interview sont deux choses différentes. Mais il a tellement joué là-dessus et il s’en est sorti. Des James Milner, Lescott.. tous les gars anglais ont dû s’occuper des médias parce que Kun disait : 'je ne parle pas anglais’». La stratégie de l’Argentin a semble-t-elle portée ses fruits, à tel point que Micah Richards s’en souvient encore aujourd’hui.