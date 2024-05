Les révélations de Michail Antonio sur le clash entre Mohamed Salah et Jürgen Klopp

Plus que le match nul face à West Ham, c’est le clash entre Mohammed Salah et Jürgen Klopp qui a beaucoup fait parler samedi. Alors que l’entraîneur allemand donnait une dernière consigne à son attaquant, l’Égyptien s’est agité et a haussé le ton. Darwin Nunez, lui aussi en attente de faire son entrée en jeu, a été obligé d’intervenir pour calmer son coéquipier. Au plus près des deux hommes lors des faits, Michail Antonio a rapporté ce qu’il a entendu de la conversation.

« En gros, ce ne sont pas des informations privilégiées, personne ne m’a rien dit. Mais ce que j’ai entendu, c’est ce dont les garçons parlaient sur le terrain d’entraînement Lorsque les joueurs (de Liverpool) entrent, Klopp leur fait toujours un gros câlin et leur dit " bonne chance ", mais quand Mo est entré, il a marché dans une direction différente et faisait ses protège-tibias et des trucs comme ça. Klopp lui a tendu la main et sa main est restée là pendant un moment et alors que Mo a arrêté de faire ce qu’il faisait, il a juste giflé sa main (de Klopp) en guise de high five. De toute évidence, Klopp n’a pas aimé ça et il m’a dit : " Veux-tu te rasseoir ? ", en disant essentiellement : " Veux-tu continuer ? ". Et personne ne m’a dit ce que Mo avait répondu » a-t-il raconté dans le podcast Footballer’s Football.