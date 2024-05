Francfort : Hugo Ekitike explique son retour en forme

Il fallait juste que la machine se mette en route. Arrivé cet hiver à Francfort, l’ex-Parisien Hugo Ekitike est en train de se refaire une santé en Allemagne. Si ses débuts furent laborieux, faute de condition physique liée à sa mise au placard à Paris, l’attaquant de 22 ans est en train de retrouver le chemin du but. Résultat : 3 réalisations lors de ses 4 derniers matches, dont 2 face au Bayern Munich et au Bayer Leverkusen. Dans des propos rapportés par BILD ce mercredi, Ekitike a expliqué ce retour en force.

«C’est une question de confiance, je suis en train d’en accumuler. Je peux jouer en toute liberté et j’ai l’impression d’être protégé par les coachs, explique l’ex-Parisien, vendu définitivement depuis le mois dernier par le PSG. Ils m’ont présenté avec soin. Le fait que l’entraîneur Dino Toppmöller ait lui-même été attaquant et qu’il parle français est un plus pour moi. Il m’a montré des vidéos et m’a expliqué beaucoup de choses. Après cela, j’ai marqué des buts. Il m’a donné confiance en moi et je dois lui en être reconnaissant (…) Francfort a été pour moi un voyage vers l’inconnu. Mais je me sens tellement à l’aise ici, je n’aurais pas pensé ça. L’Eintracht, ça colle parfaitement. Je me sens aussi aimé par les fans.»