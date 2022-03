Italie : Roberto Mancini ne compte pas démissionner

Pour la deuxième fois consécutive, l’Italie ne disputera pas de Coupe du monde. Un véritable fiasco pour l’équipe qui a été sacrée championne d’Europe en 2021. Et si les médias se demandent désormais quels changements faire pour permettre à la Nazionale de se relever, Roberto Mancini a fait savoir qu’il ne comptait pas démissionner.

« J'ai parlé avec le président Gravina, nous sommes sur la même longueur d’onde et je suis content. On en reparlera après le match (amical contre la Turquie, ndlr), on réfléchira sereinement à ce qu'il y a à améliorer pour la suite », a-t-il déclaré, avant d’expliquer pourquoi il n’escomptait pas rendre son tablier. « Parce que je suis encore jeune et que je veux gagner l’Euro et une Coupe du monde, j'ai encore besoin de temps pour le deuxième défi. Et puis, j'aime mon travail », a indiqué le sélectionneur transalpin dont le contrat court jusqu’en 2026.