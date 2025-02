Juventus : l’incroyable montant récupéré avec le mercato

Si sur le plan sportif, la Juventus tire la langue avec une petite 5e place en Serie A, les Turinois peuvent cependant se réjouir de leurs finances. Depuis l’été dernier, la Vieille Dame est parvenue à faire rentrer près de 100 millions d’euros dans ses caisses, uniquement grâce aux ventes de ses jeunes joueurs.

Un quart de cette somme est liée au départ de Matías Soulé à l’AS Roma pour la somme de 25,6 millions d’euros. Nicolò Fagioli va également rapporter gros à son club, puisque la Fiorentina, où il est actuellement prêté, déboursera 16 millions d’euros, en plus de bonus, pour le conserver. À noter également les départs de Samuel Iling-Junior et de Moise Kean, qui ont rapporté 27 millions d’euros à eux deux. Federico Chiesa, Koni De Winter, Enzo Barrenechea et Kaio Jorge ont également contribué à faire gonfler ce pactole.