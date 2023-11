PSG : Marco Asensio est attendu comme le messie

Cet été, le Paris Saint-Germain a apporté plusieurs retouches à son effectif. Dans le secteur offensif, les pensionnaires du Parc des Princes ont recruté Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Deux attaquants qui galèrent depuis quatre mois dans la capitale. Luis Enrique n’est d’ailleurs pas contre utiliser des joueurs en faux n°9 rappelle AS ce lundi. La publication ibérique ajoute que l’Asturien et son club attendent avec impatience le retour de blessure d’un certain Marco Asensio.

Arrivé libre du Real Madrid, l’international espagnol de 27 ans a trouvé petit à petit sa place, lui qui a marqué deux buts et délivré une passe décisive en trois apparitions toutes compétitions confondues. Il était l’un des joueurs les plus décisifs de l’équipe derrière Kylian Mbappé avant sa blessure (traumatisme du pied). AS explique que le PSG espère le retrouver très vite, lui qui a manqué 14 rencontres. Cela n’a toutefois pas permis aux autres joueurs offensifs du PSG de marquer des points. Les absents n’ont donc pas toujours tort.